푸드트럭 몰고 소방서 찾은 요아정, 소방의 날 표창

디저트 브랜드 요아정이 지난 9일 제64회 소방의 날을 맞아 서울 용산소방서로부터 표창을 받았다. 지난여름 폭염 속에서 현장을 지킨 소방관들을 위해 아이스크림 푸드트럭을 후원한 공로다.

서영배 용산소방서장은 이날 용산소방서에서 열린 수여식에서 요아정 측에 표창장을 전달했다.

요아정은 지난 8월 25일 용산소방서 본서에서 ‘요아정과 함께하는 폭염 탈출! 시원한 안전 응원’ 행사를 열었다. 소방관과 어린이집 원아, 요아정 관계자 등 120여 명이 참석했다. 요아정은 푸드트럭에서 저당 요거트 아이스크림을 나눴고, 참석자들은 소방관들에게 응원 메시지를 전했다.

요아정은 올해 하반기부터 푸드트럭으로 지역사회를 찾아 아이스크림 등 디저트를 후원하고 있다.

요아정 관계자는 “지난 여름 소방관분들께 전한 작은 시원함이 뜻깊은 표창으로 돌아와 감사한 마음”이라며 앞으로도 푸드트럭을 활용해 나눔 활동을 이어가겠다고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]