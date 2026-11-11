굿피플, 시민 3600명과 함께한 ‘GIVE RUN 2026 in 구미’ 마쳐

굿피플은 지난 7일 구미 낙동강체육공원에서 취약계층을 위한 기부 마라톤 대회 ‘GIVE RUN 2026 in 구미’를 성황리에 마쳤다. 왼쪽부터 김장호 구미시장, 이용기 굿피플 회장. 사진=굿피플

국제구호개발 NGO 굿피플(회장 이용기)은 지난 7일 경북 구미 낙동강체육공원에서 열린 기부 마라톤 대회 ‘GIVE RUN 2026 in 구미’를 마무리했다고 11일 밝혔다.

굿피플이 주최·주관한 이번 행사는 시민들이 달리기를 통해 건강을 증진하고 지역사회 취약계층을 위한 나눔에 동참할 수 있도록 마련됐다. 대회에는 약 3600명의 시민이 참가했으며 참가자들은 5km와 10km 코스를 달리며 기부의 의미를 되새겼다.

행사 현장에는 김장호 구미시장을 비롯해 구자근·강명구 국회의원 등이 참석해 대회 개최를 축하하고 참가자들을 격려했다. 굿피플 나눔대사로 활동 중인 치어리더 박기량도 현장을 방문해 참가자들의 출발을 응원하며 행사에 힘을 보탰다. 이번 대회에서 발생한 수익금은 구미지역 취약계층을 지원하는 사업에 활용될 예정이다. 굿피플은 시민 참여형 기부 마라톤을 통해 지역사회에 필요한 지원을 이어간다는 방침이다.

굿피플은 지난 7일 구미 낙동강체육공원에서 취약계층을 위한 기부 마라톤 대회 ‘GIVE RUN 2026 in 구미’를 성황리에 마쳤다. 사진=굿피플

굿피플은 지난해에도 ‘GIVE RUN 2025 in 구미’를 개최하고 대회 수익금을 활용해 지역 내 취약계층을 위한 다양한 지원사업을 진행했다. 당시 결식 우려가 있는 구미지역 아동·청소년 30명을 대상으로 학기 중 매일 아침 균형 잡힌 영양 도시락을 제공했다. 이를 통해 성장기 아동과 청소년의 규칙적인 식생활 형성을 지원하고 영양 불균형을 예방하는 데 힘썼다.

이와 함께 구미지역 종합사회복지관 2곳에는 고립·은둔 위기 가구를 위한 ‘구미마음톡톡카페’를 조성했다. 해당 공간은 무료로 라면을 제공하는 동시에 지역 주민들이 자연스럽게 만나 소통하고 교류할 수 있도록 마련됐다. 굿피플은 이러한 활동을 바탕으로 식생활 지원과 지역사회 관계망 형성을 함께 추진하며 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속하고 있다.

이용기 굿피플 회장은 “굿피플은 앞으로도 시민들과 함께 달리며 나눔을 실천하겠다”라며 “우리 주변의 어려운 이웃들에게 실질적인 힘이 되는 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 굿피플은 오는 21일 부산 대저생태공원 일원에서 ‘GIVE RUN 2026 in 부산’을 개최한다. 구미에 이어 부산에서도 시민들이 직접 참여하는 기부 마라톤을 진행해 나눔 문화를 확산하고 행사에 담긴 시민들의 마음이 지역사회 어려운 이웃들에게 전달될 수 있도록 할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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