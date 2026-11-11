빌리브세웅병원, 대한체육회와 업무 협약 체결…국가대표 선수 의료지원 강화

사진=대한체육회

부산 빌리브세웅병원(병원장 배익현)이 대한체육회(회장 유승민)와 의료협약을 체결하고 국가대표 선수와 지도자 등을 대상으로 체계적인 의료서비스 지원에 나선다.

빌리브세웅병원은 지난 11월 10일 진천 국가대표선수촌 행정동에서 대한체육회와 의료협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 이날 협약식에는 김택수 국가대표선수촌장과 김정민 빌리브세웅병원 경영기획본부장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 국가대표 선수와 지도자, 대한체육회 임직원 등을 대상으로 의료서비스 지원 체계를 마련하고 선수들의 건강관리와 원활한 훈련 환경 조성을 위해 추진됐다.

협약에 따라 빌리브세웅병원은 대한체육회 협력병원으로서 전용 핫라인 구축과 전담 코디네이터 지정을 통해 신속한 진료 연계 및 검사 우선 제공을 지원할 예정이다. 또한 대한체육회의 요청에 따른 건강강좌 개설 등 건강관리 지원 프로그램도 추진하며 스포츠재활센터를 활용한 의료지원 체계 강화에도 협력할 계획이다.

부산 빌리브세웅병원은 종합병원으로 16개 진료과와 스포츠재활센터를 운영하고 있다. 프로야구 롯데자이언츠 공식 지정 협력병원으로 활동하며 스포츠의학 분야의 전문성을 바탕으로 선수들의 건강관리와 재활을 지원해 왔다. 아울러 2026년 11월부터 지역응급의료기관으로 지정돼 365일 24시간 응급실을 운영하고 있다.

대한체육회 김택수 국가대표선수촌장은 "상대적으로 의료지원 기반이 부족했던 부산·울산·경남 지역에 우수한 의료 역량을 갖춘 빌리브세웅병원이 협력병원으로 추가돼 매우 든든하다"며 "선수촌 외부에서 훈련하는 국가대표 선수들도 신속하고 원활하게 진료받을 수 있도록 긴밀한 협력체계를 구축해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

빌리브세웅병원 김정민 경영기획본부장은 "이번 협약을 통해 국가대표 선수와 지도자들이 필요한 의료서비스를 보다 신속하게 이용할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로도 대한체육회와 긴밀히 협력해 선수들의 건강관리와 원활한 훈련을 뒷받침할 수 있는 의료지원 체계를 이어가겠다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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