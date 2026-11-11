김종현, 3년 만에 단독 팬콘서트…12월13일 ‘해피 세레모니’ 개최

가수 김종현이 약 3년 만에 단독 팬콘서트를 개최한다.

11일 소속사 에버모어에 따르면 김종현은 오는 12월 13일 오후 6시 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 ‘2026 KIM JONGHYEON FAN CONCERT [HAPPY CEREMONY] : 2026 Mapo Winter Edition’(해피 세레모니)을 연다.

이번 공연은 김종현이 2023년 개최한 ‘Sparkling Eternity’(스파클링 이터니티) 이후 약 3년 만에 선보이는 단독 팬콘서트다. 오랜만에 팬들과 직접 만나는 자리인 만큼 다양한 무대와 소통의 시간을 마련할 예정이다.

김종현은 공연 개최 소식과 함께 메인 포스터도 공개했다. 지난 4일 파티 콘셉트의 티저 포스터를 선보인 데 이어 새롭게 공개된 메인 포스터에서는 겨울 정장 차림으로 화려하게 꾸며진 파티장을 배경으로 미소 짓고 있다.

이번 팬콘서트는 마포아트센터 아트홀맥에서 진행되는 연말 공연 시리즈 ‘2026 MAPO Winter Edition’(2026 마포 윈터 에디션)의 일환이다. 마포문화재단과 롤링홀이 공동 주최하며, 12월 한 달간 다양한 장르의 공연이 이어질 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]