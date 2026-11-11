“내 디즈니 왕자님”…이종석, ‘재혼 황후’로 국경 넘은 설렘

‘재혼 황후’ 이종석 현장 스틸 (에이스팩토리 제공)

로맨스 판타지 '재혼 황후'가 국내외 팬들에게 뜨거운 관심을 받고 있는 가운데, 이종석이 존재감을 발휘하며 시청자들의 마음을 사로잡고 있다. 원작 속 캐릭터를 현실로 옮긴 듯한 비주얼과 섬세한 연기로 뜨거운 반응을 얻고 있다.

11일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에 따르면 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 11월 1주 차(2~8일) TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위를 차지했다. 이종석 역시 TV·OTT 통합 드라마 출연자 화제성 순위에서 5위에 오르며 작품의 인기와 함께 주목받고 있다.

특히 극 중 3부에서 처음 모습을 드러낸 하인리는 강렬한 인상을 남겼다. 베일에 싸여 있던 서왕국의 왕자가 등장하면서 극의 분위기는 한층 달라졌고, 이종석 특유의 능청스러움과 장난기 어린 매력이 캐릭터와 어우러지며 시청자들의 호응을 이끌었다.

‘재혼 황후’ 이종석 현장 스틸 (에이스팩토리 제공)

해외에서도 호평이 이어졌다. 엔터테인먼트 매체 스크린랜트(ScreenRant)는 하인리 캐릭터에 대해 이종석의 능청스럽고 장난스러운 매력이 잘 어울린다고 평가했다. 글로벌 드라마 리뷰 사이트 마이드라마리스트(MyDramaList)에서도 "이종석의 하인리는 내가 원했던 모든 것"이라는 반응이 나왔다.

온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이종석의 로맨스 판타지 장르 소화력을 주목하는 목소리가 높다. 원작 웹툰에서 튀어나온 듯한 외모는 물론, 장르 특유의 다소 과장된 대사와 행동까지 자연스럽게 표현한다는 평가다. 로맨스 판타지 남자 주인공에 최적화된 배우라는 반응과 함께 하인리를 향한 관심도 확산하고 있다.

시청자들의 마음을 사로잡은 대표적인 장면은 나비에(신민아)와 하인리의 관계가 본격적으로 시작되는 동대제국 신년 무도회다. 황제에게 외면당한 채 홀로 남겨진 나비에에게 하인리가 먼저 손을 내미는 장면은 두 사람의 로맨스에 대한 기대를 높였다. 동화 속 왕자를 연상시키는 하인리의 모습과 나비에를 향한 다정한 태도가 어우러지며 시청자들에게 강한 설렘을 안겼다.

해당 장면은 해외 팬들 사이에서도 화제가 됐다. 이종석의 소속사 공식 SNS에 공개된 무도회 사진에는 영어와 포르투갈어, 스페인어, 인도네시아어, 일본어 등 다양한 언어로 작성된 댓글이 이어졌다. 하인리를 '내 최애 디즈니 왕자님'이라고 표현하는가 하면, 두 인물이 춤을 통해 서로의 마음을 나누는 모습이 인상 깊었다는 감상도 나왔다. 눈빛과 미소, 맞잡은 손까지 장면의 세부적인 연출에 주목하며 반복해서 시청했다는 반응도 눈길을 끌었다.

이러한 호응의 중심에는 이종석의 캐릭터 해석이 자리하고 있다. 여유롭고 장난기 넘치는 모습부터 나비에를 향한 진중하고 다정한 태도까지, 상황에 따라 달라지는 감정선을 섬세하게 표현하며 하인리의 매력을 극대화했다. 특히 눈빛과 표정의 작은 변화만으로도 인물의 감정을 전달하며 시청자들의 몰입도를 높이고 있다.

이종석이 완성한 하인리가 국내를 넘어 해외 시청자들에게도 호응을 얻으면서 재혼 황후를 향한 글로벌 관심 역시 이어지고 있다. 로맨스 판타지 장르와 만나 새로운 매력을 보여주고 있는 이종석이 앞으로 작품에서 또 어떤 설렘을 선사할지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]