있지 채령, 첫 솔로곡 MV 글로벌 트렌딩 1위…비하인드 사진 공개

(사진제공=JYP엔터테인먼트)

그룹 있지(ITZY) 채령이 첫 솔로 앨범 ‘Lovesick’(러브시크)의 트레일러 비하인드 사진을 공개했다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 11일 공식 채널을 통해 채령의 첫 미니앨범 ‘Lovesick’ 트레일러 촬영 현장을 담은 비하인드 사진을 선보였다. 사진 속 채령은 시크한 표정과 포즈로 카메라를 응시하며 트레일러에 등장한 무심한 캐릭터의 분위기를 표현했다.

채령은 지난 9일 첫 미니앨범 ‘Lovesick’를 발매하고 데뷔 7년 만에 솔로 아티스트로 나섰다. 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 ‘Moonlit Club’(문릿 클럽), ‘Scent’(센트), ‘Favorite Reason’(페이버릿 리즌) 등 총 4곡이 수록됐다. 특히 ‘Favorite Reason’은 채령이 직접 작사에 참여해 팬들을 향한 마음을 담았다.

타이틀곡 ‘Lovesick’는 예상치 못한 사랑에 빠졌을 때 느끼는 설렘과 혼란을 표현한 곡이다. 뮤직비디오에서는 사랑에 빠진 채령의 모습을 초록색 털 뭉치 캐릭터와의 이야기를 통해 유쾌하게 그려냈다. 해당 영상은 공개 당일인 9일 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐으며, 10일까지 정상을 유지했다.

채령은 앨범 발매 당일 진행한 카운트다운 라이브에서 이번 앨범의 장르를 ‘러브 판타지’라고 소개했다. 그는 “사랑에 빠지면 온 세상이 핑크빛으로 보인다고 한다. 제 앨범을 들으시는 순간 ‘핑크빛 순간’이 무엇인지, ‘사랑스러움을 앨범으로 만들면 이런 느낌이구나’ 하고 아실 수 있을 것”이라고 말했다.

지난 9일 열린 솔로 데뷔 기자간담회에서는 그룹 활동을 통해 쌓은 경험을 바탕으로 자신만의 매력을 보여주겠다는 포부를 밝혔다. 채령은 “ITZY로서 여러 콘셉트에 도전해 본 덕분에 내가 무엇을 할 때 가장 빛나고 잘 하는지 알게 됐다. 솔로 아티스트 채령으로서도 다양한 면모를 보여드릴 테니 많은 사랑 부탁드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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