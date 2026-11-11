디제이 쿼카 “믿고 틀 수 있는 플레이리스트가 핵심”

유튜브 음악 채널 ‘디제이 쿼카(DJ Quokka)’를 운영하는 이종원 씨가 지난 10월 온라인 교육 플랫폼 클래스101에 플레이리스트 유튜브 채널 만들기 강의를 개설했다.

남성 주얼리 브랜드를 운영하는 이 씨는 2022년 음악 채널을 열고 하우스, 재즈, 펑크 계열의 음악을 소개해 왔다. 채널 구독자는 약 7만 명이다.

이 씨가 플레이리스트를 만들 때 지키는 원칙은 확신이 서지 않는 곡은 목록에서 빼는 것이다. 그는 “이상한 곡 하나가 끼어 있으면 듣는 사람은 바로 다른 플레이리스트로 떠난다”며 “어디서든 마음 놓고 틀 수 있는 목록을 만드는 게 채널의 핵심”이라고 말했다.

디제이 쿼카는 교실과 성수동 팝업스토어, 레코드샵 등 다양한 공간을 찾아가 직접 음악을 믹스하는 영상을 선보이고 있다. 공연장이나 클럽처럼 춤을 추는 공간보다는 사람들이 대화를 나누고 머무는 장소에 어울리는 음악을 선택하는 데 중점을 두고 있다.

이 씨는 디제잉을 특별한 자격이나 직함이 필요한 활동으로 보지 않는다. 그는 “DJ는 거창한 타이틀이 아니라 음악을 믹스하는 순간 되는 것”이라며 음악을 고르고 연결하는 과정 자체에 의미를 두고 있다고 설명했다.

이번 클래스101 강의에서는 그동안 음악 채널을 운영하며 쌓은 경험을 바탕으로 플레이리스트 유튜브 채널 제작 방법을 소개한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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