롯데문화재단, 제27회 메세나대상 수상…문화예술 저변 확대 공로 인정

김성환 롯데문화재단 이사장이 대통령 표창장을 받고 있다. 롯데문화재단 제공

롯데문화재단이 공연장과 미술관 운영을 통한 문화예술 향유 기회 확대와 예술가 지원 성과를 인정받아 메세나대상 최고 영예를 안았다.

롯데문화재단은 지난 10일 웨스틴 조선 서울에서 열린 2026 한국메세나대회에서 ‘제27회 메세나대상’ 대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

한국메세나협회가 주최하는 메세나대상은 1999년부터 국내 문화예술 발전에 기여한 기업과 기업인을 선정해 공로를 기리는 시상식이다.

롯데문화재단은 롯데콘서트홀과 롯데뮤지엄을 운영하며 클래식 음악과 현대미술을 아우르는 문화예술 기반을 조성해 온 점에서 높은 평가를 받았다. 관객들의 문화예술 접근성을 높이는 동시에 예술가 지원과 문화 소외계층의 향유 기회 확대에도 힘써 온 점이 주요 수상 배경이다.

특히 국내 기업이 설립한 문화재단 가운데 2000석 이상의 대형 공연장과 미술관을 함께 운영하는 곳은 롯데문화재단이 유일하다.

김성환 롯데문화재단 이사장은 시상식에서 “공연장에서 처음 오케스트라의 울림을 듣고, 전시장에서 한 작품 앞에 오래 머무는 경험이 한 사람의 일상을 조금 더 풍요롭게 한다고 믿는다”며 “앞으로도 롯데문화재단은 메세나 정신을 소중히 새기며, 우리 예술 생태계가 더욱 건강하게 뿌리내릴 수 있도록 든든한 동반자의 역할을 다하겠다”고 말했다.

2015년 신동빈 회장의 사재와 롯데 계열사 출연금으로 설립된 롯데문화재단은 공연장과 미술관 운영을 중심으로 문화예술 지원 사업을 꾸준히 확대해 왔다.

대표적인 성과는 2016년 문을 연 롯데콘서트홀이다. 국내 최초 빈야드 스타일 객석과 국내 최대 규모의 파이프 오르간을 갖춘 클래식 전용 공연장으로, 세계적인 오케스트라와 연주자들의 공연은 물론 다양한 관객층을 위한 기획 무대를 선보이며 클래식 대중화에 기여하고 있다.

개관 이후 누적 공연 횟수는 3000회, 누적 관객은 약 300만 명에 이른다. 인 하우스 아티스트 프로그램을 통해 조성진, 신창용 등 국내 연주자들의 음악 세계를 조명하는 기회도 마련해 왔다.

2018년 개관한 롯데뮤지엄 역시 세계적인 거장과 국내 작가들의 기획전을 통해 현대미술의 다양한 흐름을 소개하며 대중과 예술의 접점을 넓히고 있다. 오는 12월 4일부터는 한불 수교 140주년을 기념해 프랑스 화가 미셸 들라크루아의 회고전 ‘사랑을 담아, 미셸 들라크루아 드림’을 개최할 예정이다.

공연과 전시 공간 운영 외에도 예술 생태계의 지속적인 성장을 위한 후원 활동을 이어가고 있다. 한국국제오르간콩쿠르를 개최해 신진 연주자를 발굴하고, 장애인 예술단체 후원과 저소득층 아동 대상 예술교육 지원 등을 통해 문화예술의 혜택이 더 많은 사람에게 돌아갈 수 있도록 힘쓰고 있다.

롯데문화재단은 앞으로도 예술가들의 창작과 성장을 지원하는 한편, 다양한 공연과 전시를 통해 문화예술 향유 기회를 확대해 나갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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