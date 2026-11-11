[톡★스타] 추영우 “서툴러도 행복한 사랑 하길”…‘연애박사’로 전한 위로

KT스튜디오지니 제공

배우 추영우가 멜로 장르에서도 자신만의 색깔을 드러내며 한층 넓어진 연기 스펙트럼을 입증했다. 상처를 품은 청춘의 사랑과 성장을 섬세하게 그려내며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.

추영우는 지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'에서 로봇공학 박사과정생 박민재 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

추영우는 종영 소감을 통해 "작품을 시작할 때마다 설렘과 걱정이 있지만, 이번에는 민재를 만나고 이해하는 과정에서 많은 고민을 했던 만큼 시원섭섭한 마음이 더 크다"며 "민재가 성장해 가는 것처럼 저 역시 많은 것을 배우고 성장할 수 있었던 시간이었다. 사람의 마음과 관계에 대해서도 새롭게 생각해 볼 수 있었다"고 전했다.

극 중 박민재는 과거 투병 과정에서 한쪽 다리를 잃은 뒤 병의 재발에 대한 두려움을 안고 살아가는 인물이다. 겉으로는 단단해 보이지만 내면에는 상처와 불안, 쉽게 드러내지 못하는 감정을 품고 있다. 임유진(김소현 분)을 만나 사랑을 경험하면서 타인에게 마음을 내어주는 법을 배우고, 자신의 상처와 마주하며 조금씩 변화해 간다.

추영우는 이러한 박민재의 복잡한 내면을 설득력 있게 표현했다. 설렘과 질투, 후회, 애틋함 등 사랑 앞에서 마주하는 다채로운 감정을 섬세하게 오가며 인물의 심리를 입체적으로 완성했다. 상처를 감추는 데 익숙했던 청춘이 사랑과 관계를 통해 자신을 받아들이는 과정 역시 진정성 있게 그려냈다.

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캐릭터를 구축하는 과정에서 민재의 행동에 담긴 이유와 진심을 이해하는 데 중점을 뒀다.

추영우는 "민재가 자신의 감정을 어느 정도까지 통제하는지, 어떤 방식으로 드러내는지를 중요하게 생각했다"며 "시청자들이 민재의 모든 행동에 나름의 이유와 진심이 있다는 것을 느낄 수 있도록 노력했다. 어떤 선택을 하든 그 순간 민재에게는 그것이 최선이었을 것이라고 생각하며 캐릭터를 이해하려 했다"고 설명했다.

기억에 남는 장면으로는 첫 회 엔딩에 등장한 버스 장면과 9회에서 눈 내리는 길을 쓸쓸하게 걷는 장면을 꼽았다. 특히 "눈길을 걷는 장면은 안판석 감독 특유의 작품 분위기가 잘 담겼다고 생각해 애정을 갖고 있는 장면"이라고 밝혔다. 민재가 자신의 감정을 직면하고 이전과 다른 선택을 내리는 순간들 역시 작품을 촬영하며 인상 깊게 남았다.

배우로서의 성장도 빼놓을 수 없다. 추영우는 "이번 작품을 통해 감정을 표현하기까지 기다리는 법을 배웠다"고 전했다. 이전에는 특정 감정을 어떻게 전달할지 먼저 고민했다면, 이번에는 인물이 해당 감정을 느끼게 되는 과정 자체를 깊이 들여다봤다는 설명이다.

그는 "안판석 감독님을 비롯해 함께한 배우들과 호흡하면서 많은 대사나 큰 행동이 없어도 인물의 감정이 전달될 수 있다는 것을 배웠다"며 "감정 표현의 폭이 조금 더 넓어진 것 같다"고 말했다.

연애박사는 추영우에게 새로운 연기적 가능성을 확인한 작품이기도 하다. 그는 새로운 모습을 보여주는 것만큼 작품을 통해 배우로서 배움을 얻는 과정도 중요하다고 강조했다. 익숙하게 느껴지는 사랑이라는 감정도 더욱 섬세하게 들여다봐야 한다는 점을 깨달았다는 것.

추영우는 "연애박사라는 제목만 들어도 따뜻하고 좋은 기분을 느낄 수 있는 작품을 선물 받아 행복하다"며 "시간이 흘러 작품을 돌아봤을 때도 좋은 기억으로 남을 것 같다"고 애정을 드러냈다.

마지막으로 그는 작품과 박민재를 함께해 준 시청자들에게 감사의 마음을 전했다. 추영우는 "이번 작품이 시청자들의 마음속에 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠다"며 "조금 서툴더라도 모두 행복한 사랑을 하셨으면 한다. 연애박사를 통해 얻은 경험과 배움을 잘 간직하고 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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