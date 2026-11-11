네오위즈, 3분기 영업익 전년比 64%↓…“내년 신작으로 반등 모색”

네오위즈 사옥 외부 전경. 네오위즈 제공

네오위즈가 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 감소하며 부진한 성적을 거뒀다. 기존 게임의 플랫폼 확장과 라이브 서비스 운영으로 실적 방어에 나섰지만, 수익성 회복을 위해서는 주요 신작의 흥행 성과가 중요해질 전망이다.

네오위즈는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 2026년 3분기 연결 기준 매출 1105억원, 영업이익 96억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 13% 감소했으며, 영업이익은 64% 줄었다. 당기순손실은 103억원으로 집계됐다. 원화 강세에 따른 외화 자산 평가 및 환산 손실 등이 반영된 영향이다.

사업 부문별로는 모바일 게임 매출이 566억원으로 전년 동기 대비 3% 감소했다.

주요 타이틀인 '브라운더스트2'는 전 분기 진행된 3주년 이벤트의 기저효과로 매출이 줄었다. 다만 네오위즈는 이벤트 기간을 8월까지 연장하고 9월에는 '마도정병의 슬레이브2'와 컬래버레이션을 진행하는 등 팬덤 중심의 운영을 통해 매출 하락을 방어했다.

PC·콘솔 게임 부문 매출은 392억원으로 전년 동기 대비 33% 감소했다. 다만 'P의 거짓' 닌텐도 스위치2 버전 출시와 '셰이프 오브 드림즈'의 엑스박스, 플레이스테이션5, 닌텐도 스위치2 등 3개 콘솔 플랫폼 진출이 실적을 뒷받침했다.

기타 매출은 147억원으로 전년 동기 대비 44% 증가했다.

네오위즈는 기존 게임 IP의 장기 운영과 플랫폼 확장을 통해 매출 기반을 강화하는 한편, 차기 성장 동력 확보를 위한 신작 개발에도 집중할 계획이다.

특히 'P의 거짓' 차기작을 포함한 자체 개발 프로젝트는 게임별 핵심 재미와 완성도를 높이는 데 주력하고 있다.

글로벌 퍼블리싱 사업도 확대한다. 일본 니혼 팔콤의 '영웅전설3 하얀마녀' IP를 활용한 PC·콘솔 게임을 개발 중이며, 해당 작품의 글로벌 퍼블리싱 권한도 확보했다. 미국 게임 개발사 울프아이 스튜디오의 PC·콘솔 신작을 비롯한 글로벌 퍼블리싱 타이틀도 준비하고 있다.

네오위즈 관계자는 "내년부터 주요 신작을 순차적으로 공개하며 새로운 성장 동력을 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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