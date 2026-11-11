세븐틴 정한X조슈아, 日 골드 디스크 인증 획득…유닛 통산 네 번째

사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 유닛 정한X조슈아가 일본에서 골드 디스크 인증을 받았다.

11일 일본 레코드협회에 따르면 정한X조슈아의 첫 번째 미니앨범 ‘DREAMSCAPE’(드림스케이프)는 10월 기준 골드 디스크 ‘골드’ 인증을 획득했다.

일본 레코드협회는 매월 음반 누적 출하량을 기준으로 골드(10만 장), 플래티넘(25만 장), 더블 플래티넘(50만 장) 등의 인증을 부여한다. 이번 인증으로 세븐틴은 유닛 활동을 통해 네 번째 골드 디스크 인증을 받게 됐다. 세븐틴은 단체 활동으로도 싱글을 포함해 총 18장의 골드 디스크 인증 음반을 보유하고 있다.

‘DREAMSCAPE’는 일본 발매 약 열흘 만에 누적 출하량 10만 장을 돌파했다. 일본 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’에서 통산 나흘간 1위를 기록했으며, ‘주간 합산 앨범 랭킹’과 ‘주간 앨범 랭킹’에서도 정상에 올랐다. 빌보드 재팬 ‘톱 앨범 세일즈’에서는 1위, ‘핫 앨범’에서는 3위로 진입했다.

타이틀곡 ‘12 o’clock’(트웰브 어클락)도 일본 라인 뮤직 실시간 ‘송 톱 100’에서 9위를 차지했다. 빌보드 재팬 ‘핫 샷 송’에서는 13위에 올랐으며, 뮤직비디오 역시 공개 당일 일본 유튜브 ‘인기 급상승 뮤직비디오’ 순위권에 진입했다.

정한X조슈아는 오는 21~22일 일본 사이타마 베루나 돔에서 ‘JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO [DREAMING] - JAPAN’을 개최한다. 22일 공연은 일본을 비롯해 한국과 미국, 싱가포르, 멕시코 등 주요 도시의 영화관에서 생중계된다.

베루나 돔 공연을 기념한 팝업스토어도 지난 6일부터 도쿄 시부야 츠타야에서 운영 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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