‘나의 유죄인간’ 임시완, 설인아 남장 사실 알았다…최고 6.9% [TV핫스팟]

배우 임시완이 설인아의 남장 사실을 알게 되면서 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞았다.

지난 10일 방송된 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’ 8회에서는 윤이준(임시완)이 강재희(설인아)의 진짜 성별을 알게 되는 모습이 그려졌다.

이날 방송은 전국 유료플랫폼 기준 평균 시청률 5.4%, 최고 6.9%를 기록했다. 수도권에서는 평균 5.3%, 최고 6.6%를 나타내며 8회 연속 케이블·종편 채널 동시간대 1위를 차지했다. tvN 주요 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.

이날 방송에서는 앞서 경영 행사에서 벌어진 소동이 윤이준과 강재희, 김시현(김정현), 이혜정(연우)이 계획한 작전이었다는 사실이 밝혀졌다. 네 사람은 한은영(정유민)의 녹음 펜을 통해 태강그룹 전무 윤나정(박아인)과 비서실장 나만석(조승연)의 수상한 정황을 포착했고, 배후 세력을 자극하기 위해 녹음 펜의 존재를 일부러 알렸다.

그러나 윤이준은 퀵 서비스로 전달된 벨트를 보고 어머니의 자살과 한은영의 죽음을 떠올리며 괴로워했다. 강재희가 형사기동대 팀원들과 함께 배송 경로를 추적한 결과, 의뢰인이 윤나정이라는 사실이 드러나면서 의심은 더욱 커졌다.

나만석 역시 수상한 행보를 이어갔다. 강재희를 구하는 윤이준의 모습이 담긴 CCTV 영상이 화제를 모으자 윤태식(최진호) 회장 앞에서 윤이준의 행동을 비판하면서도, 이로 인해 얻은 홍보 효과는 보고하지 않았다.

윤이준과 강재희의 관계에도 변화가 찾아왔다. 윤이준은 위험을 무릅쓰고 사건을 추적하는 강재희를 걱정했고, 강재희는 수행비서로서 그를 지키는 것이 자신의 일이라며 선을 그었다.

결국 윤이준은 강재희를 향한 마음을 고백했다. 어린 시절부터 감정을 숨기는 데 익숙했지만 강재희를 만난 뒤로는 마음을 감추기 어려워졌다며, 두 사람이 남녀 사이였다면 자신을 좋아했겠느냐고 물었다. 그러나 남장 수행비서로 위장 취업한 형사 강재희는 자신의 정체를 숨겨야 하는 상황 때문에 조금의 설렘도 없다고 답하며 윤이준을 밀어냈다.

이후 두 사람은 윤이준 어머니의 추모식에 참석하기 위해 함께 이동하던 중 차량 브레이크 고장으로 교통사고를 당했다. 의식을 잃은 윤이준에게 누군가 접근해 녹음 펜을 훔쳤고, 이를 막으려던 강재희도 범인과 몸싸움을 벌이다 쓰러졌다.

뒤늦게 정신을 차린 윤이준은 강재희를 찾아 나섰다가 구급대원으로부터 강재희가 여자라는 사실을 듣고 충격에 빠졌다. 자신이 좋아했던 강재희가 정체를 숨기고 있었다는 사실을 알게 된 윤이준이 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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