NBA 향한 재도전 시작… 이현중, G리그 첫 경기서 3점-6리바운드

사진=립시티 리믹스 구단 SNS 캡처

새 유니폼을 입고 다시 출발선에 섰다. 미국프로농구(NBA) 입성을 꿈꾸는 이현중(립시티 리믹스)이 G리그 새 시즌 첫 경기부터 선발 기회를 잡았다. 다만 공격에서는 아쉬움을 남겼다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티는 11일 미국 유타주 솔트레이크시티 델타 센터서 열린 2026~2027 NBA G리그 솔트레이크시티 스타즈와의 원정경기에서 108-93으로 승리했다.

이현중은 선발로 출전해 24분 동안 3점 6리바운드 2어시스트 1블록슛을 기록했다. 야투 5개 중 1개만 성공했고, 주무기인 3점슛도 4차례 시도해 1개를 넣는 데 그쳤다.

유일한 득점은 1쿼터에 나왔다. 종료 5분33초를 남기고 정면에서 패스를 받아 던진 3점슛이 림을 갈랐다. 그러나 이후 추가 득점은 없었다. 슛 감각은 기대에 미치지 못했지만, 수비와 리바운드에서 힘을 보탰다.

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팀 동료 케일럽 휴스턴이 3점슛 8개를 포함해 28점 10리바운드로 승리를 이끌었다. 존 톤제가 22점 5리바운드, 마크 시어스가 20점 10어시스트를 보태며 뒤를 받쳤다.

이현중이 달리고자 하는 목표는 NBA와 G리그를 오갈 수 있는 투웨이 계약이다. 이현중에게는 NBA를 향한 또 한 번의 도전이다. 2023년 골든스테이트 워리어스 산하 산타크루즈 워리어스에서 G리그를 경험한 그는 이후 호주와 일본 무대를 거쳤다. 지난 9월에는 포틀랜드와 1년 비보장 계약인 익지빗 10(Exhibit 10) 계약을 맺으며 미국으로 돌아왔다.

첫 경기를 마친 이현중은 12일 오전 2시30분 같은 장소에서 솔트레이크시티와 다시 맞붙는다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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