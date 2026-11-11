넷플릭스 “글로벌 겨냥보다 한국의 이야기 중요”…K-콘텐츠 인재 양성 나섰다

‘로컬 포 로컬(Local for Local)’의 중요성을 설명하는 김기재 CE. 사진=넷플릭스

넷플릭스가 영화진흥위원회 및 한국영화아카데미와 함께 국내 영화·영상 분야 창작 인재 양성에 나섰다.

넷플릭스는 지난 10일 한국영상자료원 시네마테크에서 열린 영화진흥위원회의 ‘KAFA+영화인교육: 넷플릭스 글로벌 전략과 프로덕션의 이해’에 김기재 한국 콘텐츠 부문 크리에이티브 이그제큐티브(CE)와 하정수 한국 콘텐츠 프로덕션 부문 디렉터가 연사로 참여했다고 11일 밝혔다.

이번 교육은 영화·영상 분야 전공자와 교육 수료자, 장편 영화 또는 온라인동영상서비스(OTT) 작품 참여 경력이 있는 영화·영상 산업 종사자 및 예비 영화인 120명을 대상으로 진행됐다. 넷플릭스에서 한국 작품의 기획과 제작을 담당해 온 실무진이 직접 나서 콘텐츠 기획 방향과 제작 현장의 경험을 공유했다.

김기재 CE는 ‘넷플릭스 글로벌 전략의 이해: Local for Local 시대의 기획’을 주제로 강연했다. 그는 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 만들기 위해 무조건 해외 시청자를 겨냥하기보다 한국의 이야기에서 출발하는 것이 중요하다고 강조했다.

드라마 ‘D.P.’를 사례로 한국 사회의 현실과 인물에 뿌리내린 이야기가 국경을 넘어 공감을 얻을 수 있다고 설명했다. 김 CE는 “한국 창작자들이 잘하는 이야기와 한국 시청자들이 좋아하는 이야기에서 출발하는 ‘로컬 포 로컬(Local for Local)’이 중요하다”고 말했다. 익숙한 소재에 새로운 시각과 표현을 더하는 것이 시청자의 호기심을 불러일으키는 핵심이라고도 짚었다.

넷플릭스에 따르면 국내 서비스를 시작한 2016년부터 지난해까지 80개 이상의 제작사와 협업해 약 200편 이상의 한국 작품을 제작하거나 공동 제작했다. 해당 작품에는 출연진과 제작진 2만5000여명, 보조출연자와 일일 고용 인력 7만여명이 참여했으며, 촬영은 전국 100개 이상의 도시와 마을에서 진행됐다.

발표를 진행하는 하정수 디렉터. 사진=넷플릭스

하 디렉터는 창작자와 제작진이 안전하고 존중받는 환경에서 일할 수 있도록 제작 초기부터 협력 체계를 구축하는 것이 중요하다고 설명했다. 제작사와 제작 절차 및 기술 기준을 공유하는 온보딩 과정과 촬영 전 배우·스태프가 함께하는 ‘리스펙트(Respect)’ 세션 등을 소개했다.

실제 제작 사례로는 ‘피지컬: 100’과 ‘솔로지옥’을 들었다. ‘피지컬: 100’은 전문가 자문과 사전 시뮬레이션을 통해 촬영 위험 요소를 점검했으며, ‘솔로지옥’은 출연자 건강 검진과 심리 검사, 배경 및 이력 검증을 진행하고 촬영 이후에도 심리 상담을 지원했다고 설명했다.

제작 기술의 활용 방안도 다뤘다. 하 디렉터는 “새로운 기술을 열린 마음으로 받아들이고 적용하는 것이 중요하다”며 4K HDR 영상과 돌비 애트모스 사운드 등 기술이 시청 경험에 미치는 영향을 소개했다. 넷플릭스 영화 최초로 돌비 비전과 돌비 애트모스를 함께 적용한 ‘옥자’를 사례로 들며 영상과 음향 기술이 창작자의 의도를 전달하는 데 기여한다고 설명했다.

촬영 현장과 후반 작업 사이의 소통을 조율하는 ‘포스트 슈퍼바이저’의 역할도 소개했다. 포스트 슈퍼바이저는 프로듀서 및 감독과 함께 예산과 일정, 작품의 완성도를 논의하는 전문인력이다. 넷플릭스는 현재까지 71명의 포스트 슈퍼바이저를 양성했다고 밝혔다.

강연 이후에는 김태훈 팝 칼럼니스트의 진행으로 신진 창작자의 도전 기회와 제작 인력의 성장을 주제로 대담이 이어졌다. 하 디렉터는 창작자가 갖춰야 할 자세로 호기심을 꼽았다. 그는 “창작자에게 가장 중요한 것은 호기심”이라며 “끊임없이 질문하고 새로운 가능성을 탐구하는 자세가 좋은 콘텐츠를 만드는 원동력”이라고 강조했다.

김 CE는 “자신이 하고 싶은 이야기에 대한 지속적인 고민과 열정”을 강조하며 신진 창작자들의 꾸준한 도전을 응원했다.

김태훈 팝 칼럼니스트는 “이 자리에 함께한 창작자 여러분이야말로 K-컬처의 미래라고 생각한다. 콘텐츠는 결국 사람이 만드는 것이고, 그 사람들의 경험과 열정이 다음 세대로 이어질 때 K-컬처의 미래도 만들어질 수 있다. 앞으로도 다양한 작품을 만날 수 있기를 기대한다”고 말했다.

넷플릭스는 2024년부터 국내 프로덕션 전문가 양성을 위한 ‘그로우 크리에이티브(Grow Creative)’ 캠페인을 운영하고 있으며, 한국콘텐츠진흥원과 함께 ‘KOCCA × NETFLIX 프로덕션 아카데미’를 통해 기획부터 촬영, 후반 작업에 이르는 제작 노하우를 공유하고 있다.

교육이 실제 취업과 작품 참여로 이어진 사례도 소개했다. 넷플릭스와 한국전파진흥협회가 2022년 11월부터 지난해 6월까지 운영한 VFX 교육 프로그램에는 총 5개 기수에 걸쳐 약 330명이 참여했다. 1~4기 수료생 가운데 약 70%가 관련 업계에 취업했으며, 이 중 32명은 넷플릭스 협력사로 교육에 참여한 기업에 입사했다.

취업한 수료생들은 ‘오징어 게임’ 시즌2·3과 ‘폭싹 속았수다’ 등 넷플릭스 국내외 작품 39편의 제작에 참여했다. 하 디렉터는 “제작 경험과 기술을 널리 나누면 더 많은 창작자가 이를 활용하고, 그 역량이 업계 전반으로 확산돼 더 좋은 한국 콘텐츠로 이어질 수 있다는 생각에서 교육을 시작했다”고 설명했다.

영화진흥위원회 관계자는 “넷플릭스와의 협력을 통해 국내 영화인들에게 글로벌 콘텐츠 기획, 제작 경험과 현장에서 활용할 수 있는 실무 노하우를 전할 수 있어 뜻깊다”며 “이번 교육이 영화인들이 창작의 시야를 넓히는 계기가 되기를 바라며, 앞으로도 업계와의 협력을 통해 차세대 인재들의 성장을 지원하는 교육 기회를 확대하겠다”고 말했다.

넷플릭스 관계자도 “한국의 이야기를 세계에 전하는 힘은 창작자와 제작 현장의 인재들로부터 나온다”며 “영화진흥위원회와 함께 나눈 기획·제작 경험이 국내 영화인들의 새로운 시도에 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 한국 창작 생태계 안에서 더 많은 인재가 배우고 성장할 수 있는 기회를 넓혀가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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