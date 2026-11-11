피원하모니, 美 빌보드 집중 조명…“더 큰 도약 준비돼 있어”

[사진=FNC엔터테인먼트]

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 새 앨범으로 자체 최고 판매 기록을 경신한 가운데 미국 주요 음악 매체의 주목을 받고 있다.

피원하모니는 지난 6일 열 번째 미니앨범 ‘BLOW UP’(블로우 업)을 발매했다. 이번 앨범은 영웅으로 돌아온 멤버들이 임무를 수행하며 오랜 시간 이어온 히어로 서사를 완성하는 이야기를 담았다. 동명의 타이틀곡은 실험적인 전자음악 사운드가 특징인 하이퍼팝 장르의 곡이다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 최근 피원하모니와의 인터뷰를 통해 그룹의 성장 과정과 신보의 의미를 조명했다. 빌보드는 “앨범명 ‘BLOW UP’은 현재 이 그룹이 서 있는 곳을 상징하는 구호이기도 하다. 꾸준한 성장을 거듭해 온 이들은 이제 더 큰 도약을 이뤄낼 준비가 되어 있다”라고 평가했다.

빌보드는 멤버들이 음악 제작에 적극적으로 참여해 온 과정과 이들의 의견이 타이틀곡 선정에 반영된 점에 주목했다. 종섭은 인터뷰에서 “새로운 챕터를 열고 새로운 것에 도전할 시기였고, 그래서 우리는 ‘BLOW UP’이 다른 후보들보다 특히 좋다고 생각했다”라고 밝혔다.

미국 공연 전문 매체 브로드웨이월드도 피원하모니의 하이퍼팝 도전을 소개했으며, 더 하입 매거진은 신곡 뮤직비디오를 조명했다. 피원하모니는 로스앤젤레스 라디오 채널 파워 106에도 출연해 신보와 음악 활동에 관한 이야기를 나눴다.

음원 플랫폼에서도 성과를 거두고 있다. 타이틀곡 ‘BLOW UP’은 미국 스포티파이의 ‘뉴 뮤직 프라이데이’, 애플뮤직의 ‘뉴 뮤직 데일리’ 등 주요 신곡 플레이리스트에 선정됐다. 미국 아이튠즈 K-팝 음원 차트에서는 앨범 수록곡 전곡이 톱10에 진입했다.

음반 판매량도 자체 최고 기록을 세웠다. ‘BLOW UP’은 발매 첫날 54만 장 이상의 판매량을 기록하며 피원하모니의 성장세를 이어갔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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