‘유도 영웅’ 리네르의 깜짝 도전… 프랑스 대선 출마 선언

사진=AP/뉴시스

올림픽 금메달 5개를 목에 건 유도 영웅이 이번엔 대통령 자리를 노린다. 프랑스의 테디 리네르가 내년 대선 출마를 선언했다.

AFP통신 등에 따르면 리네르는 지난 10일 SNS에 올린 영상을 통해 “2027년 대통령 선거에 출마한다”며 “나라가 어려움에 직면한 지금, 책임을 질 때가 왔다”고 밝혔다.

리네르는 유도 세계선수권에서 11차례 우승했고, 올림픽에서도 개인전 금메달 3개와 혼성 단체전 금메달 2개를 획득한 프랑스의 간판스타다. 대선 출마와 별개로 2028 LA올림픽에서 개인전 네 번째 금메달에도 도전한다. 대통령에 당선되더라도 직무가 허락하고 국민이 동의한다면 올림픽에 출전하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

그가 출마를 결심한 계기는 2024 파리올림픽이었다. 리네르는 프랑스 일간 르파리지앵과의 인터뷰서 “당시 온 나라가 자부심과 기쁨 속에 하나로 뭉쳤지만, 몇 주 만에 다시 갈라졌다”고 돌아봤다. 그는 “우파도 좌파도 아니다”라며 정치적 진영을 넘어 국민을 하나로 모으겠다는 뜻을 드러냈다.

정치 경험이 없다는 지적도 예상하고 있다. 하지만 리네르는 “싸우고, 넘어지고, 다시 일어서는 게 어떤 것인지 안다”며 도전을 향한 의지를 보였다. 이미 시민사회 인사와 공무원, 전직 장관 등 20여명의 도움을 받아 선거를 준비하고 있다.

정식 후보가 되려면 넘어야 할 문턱도 있다. 프랑스 대선에 출마하려면 시장과 국회의원 등 선출직 공직자 최소 500명의 추천을 받아야 한다. 대선 1차 투표는 내년 4월18일, 결선 투표는 5월2일 치러진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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