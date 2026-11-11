방탄소년단 ‘스윔’, 애플뮤직 ‘올해의 노래’ 선정…K-팝 그룹 유일

사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 ‘SWIM’(스윔)이 애플뮤직이 선정한 올해 최고의 노래 중 하나로 이름을 올렸다.

방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 타이틀곡 ‘SWIM’은 지난 7일(현지시간) 애플뮤직이 발표한 ‘2026 베스트 송’(Best Songs of 2026)에 선정됐다. 한 해를 대표하는 노래 100곡을 엄선한 글로벌 플레이리스트로, 방탄소년단이 유일하게 K-팝 그룹으로 이름을 올렸다.

‘SWIM’은 애플뮤직의 ‘2026 베스트 플레이리스트’에서도 ‘A급 팝’(A-List Pop), ‘바이럴 히트작’(Viral Hits), ‘케이팝월드’(KPOPWRLD) 등 3개 부문에 이름을 올렸다.

애플뮤직은 “방탄소년단의 ‘아리랑’ 컴백은 K-팝이 오랫동안 기다려온 순간이었다. 수년간 쌓여온 기대감이 결실을 맺은 뜻깊은 귀환이다. 이들은 2026년 K-팝의 흐름을 새롭게 정의했다”라고 평가했다.

미국 빌보드 차트에서도 꾸준한 성적을 이어가고 있다. ‘아리랑’은 11월 14일 자 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 62위를 기록했다. 지난 4월 4일 자 차트에 1위로 진입해 3주 연속 정상을 지켰으며, 33주째 차트에 머물고 있다. ‘톱 앨범 세일즈’에서는 24위에 올랐다.

타이틀곡 ‘SWIM’은 빌보드 ‘글로벌 200’에서 전주보다 5계단 상승한 28위를 차지했다. ‘글로벌(미국 제외)’에서는 14위에 올랐으며, 수록곡 ‘NORMAL’(노멀)은 같은 차트에서 114위를 기록했다.

방탄소년단은 오는 19일 가오슝을 시작으로 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타 등 5개 도시에서 총 15회에 걸쳐 월드투어 ‘ARIRANG’ 공연을 펼친다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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