‘아스널 명장’ 벵거, 이번엔 FIFA 수장 도전?… 인판티노 대항마 급부상

사진=뉴시스

이번엔 세계 축구의 수장 자리에 도전할까. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널을 이끌었던 아르센 벵거(77) 전 감독이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 4선 도전에 맞설 후보로 떠올랐다.

영국 BBC는 10일 벵거가 차기 FIFA 회장 선거 출마를 진지하게 검토하고 있다고 보도했다. 또 다른 매체 디애슬레틱은 벵거가 이번 주 안으로 최종 결정을 내릴 것으로 내다봤다. 후보 등록 마감일은 오는 18일이다.

벵거의 출마를 바라는 목소리는 유럽 축구계에서 나오고 있다. 인판티노 회장이 월드컵의 상업적 지분을 민간 투자자에게 매각하려다 거센 반발에 부딪힌 것이 계기다. 해당 계획은 결국 무산됐고, FIFA에서 일하는 벵거 역시 공개적으로 반대 입장을 밝혔다. 유럽 축구계는 세계적인 인지도를 갖춘 그를 인판티노 회장의 대항마로 주목하고 있다.

벵거는 1996년부터 2018년까지 22년간 아스널을 지휘한 명장이다. 특히 2003∼2004시즌에는 EPL 무패 우승이라는 대기록을 세웠다. 2019년부터는 FIFA 글로벌 축구 개발 책임자로 활동하며 축구 행정 경험도 쌓았다.

다만 실제 출마하더라도 치열한 경쟁이 예상된다. FIFA 회장 선거는 211개 회원국이 각각 한 표를 행사하는 방식으로 치러진다. 인판티노 회장은 아프리카와 남미 등에서 지지 기반을 유지하고 있다. 일본축구협회 명예회장 다지마 고조와 토트넘 출신 수비수 라몬 베가도 대항마로 거론된다.

차기 FIFA 회장 선거는 내년 3월18일 모로코 라바트에서 열리는 FIFA 총회에서 실시된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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