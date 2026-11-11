[창간 21주년] “2년 뒤엔 메달 들고”… 허미미가 미리 예약한 금빛 재회

유도 국가대표 허미미가 세계비즈앤스포츠월드의 스물한 번째 생일을 맞아 축하 인사를 건네고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

“다시 웃으면서 만나요. 금메달 가지고 오겠습니다(웃음).”

창간 21주년 인터뷰가 끝나기도 전에 2년 뒤 약속부터 잡혔다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 마친 뒤 다시 만나자는 제안에 유도 국가대표 허미미(23·경북체육회)가 흔쾌히 화답했다. 23주년 인터뷰에 어떤 모습으로 나타날지도 미리 정했다. 금메달을 목에 건 모습이다. 이미 큰 무대서 숱한 승부를 치러온 선수다운 당찬 배포가 느껴졌다.

세계비즈앤스포츠월드의 스물한 번째 생일을 맞아 허미미와 마주 앉았다. 화제는 숨 가쁘게 달려온 2026년이었다. 2년 전 세계선수권 1위와 파리 올림픽 은메달을 따낸 데 이어 올해는 아이치·나고야 아시안게임(AG) 여자 57㎏급 정상에 올랐다.

이 기쁨에 오래 머물 생각은 없다. 허미미는 “올림픽을 위해 다시 처음부터 하나씩 쌓아가야 한다는 생각”이라고 했다.

유도 허미미. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

◆익숙한 일본, 더 컸던 부담

사실 AG를 앞두고는 걱정도 많았다. 독립운동가 허석 선생의 5대손인 허미미는 할머니의 유언을 따라 한국 국가대표의 길을 택했다. 재일교포 3세로 일본서 나고 자란 허미미에게 이번 대회는 남다른 의미가 있었다. 익숙한 땅에서 태극마크를 달고 출전하는 만큼 잘해야 한다는 부담이 컸다. 허미미는 “‘못하면 어떡하지’ 하는 걱정도 많이 했다”고 털어놨다.

개막 한 달 전에는 그동안 한 번도 다친 적 없는 무릎까지 다쳤다. 막상 매트에 오르자 달랐다. 허미미는 “경기를 뛰어보니 컨디션이 좋아 이번 AG 정말 괜찮겠다는 생각이 들었다”고 돌아봤다. 아리운자야 테르비시(몽골)와 맞선 결승에서는 유효를 따내 승리했다. 시상대 맨 위에 서자 그제야 안도감이 밀려왔다.

그토록 바라던 순간을 맞은 뒤, 허미미의 발걸음은 대구 군위에 위치한 선조 묘소로 향했다. 2년 전 파리 올림픽 은메달을 들고 인사했던 곳이다. 이번엔 AG 금메달리스트가 돼 돌아왔다. 허미미는 “다음엔 꼭 LA서 따낸 금메달도 (현조 할아버지께) 보여드릴 것”이라고 다짐했다.

유도 허미미. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

유도 국가대표 허미미가 세계비즈앤스포츠월드의 스물한 번째 생일을 맞아 전한 축하 메시지. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

◆기필코, ‘금빛 업어치기’

한숨 돌릴 새가 없다. 전국체전 5연패를 달성한 허미미는 지난달 29일 자비를 들여 출전한 국제유도연맹(IJF) 아부다비 그랜드슬램에서 동메달을 땄다. 부상으로 국제대회 출전이 줄면서 떨어진 세계랭킹을 끌어올리기 위한 선택이었다.

내년 역시 국제무대 문을 계속 두드릴 계획이다. 소속팀도 남양주시청으로 옮긴다. 선수 생활 첫 이적을 새로운 도약의 계기로 삼아 아시아선수권과 세계선수권 정상에도 도전한다.

빼곡한 일정에도 소소한 즐거움까지 놓친 건 아니다. 바쁜 일상 속 작은 낙을 묻자 허미미는 “밤 10시 넘어 아이스크림을 배달시켜 먹을 때가 제일 행복하다”고 수줍게 웃었다. 훈련에 매달리느라 친구들과 어울릴 시간조차 부족했다는 그는 “언젠가는 모처럼 우정여행을 떠나고 싶다”는 스물셋 청춘다운 소박한 바람도 내비쳤다.

올림픽까지 남은 2년, 가장 큰 숙제는 다친 무릎일 터. 수술하면 회복에 1년 반가량 걸릴 수 있어 재활 치료를 택했다. 하필 무릎의 움직임이 중요한 업어치기가 주특기라 고민도 깊다. 걱정이 없을 리 없지만, 망설임보다 자신감이 가득했다. 허미미는 “가장 자신 있는 기술이라 포기할 수 없다. 아프지 않게 쓸 방법을 꼭 찾아내겠다”며 힘줘 말했다. 2년 뒤 LA에서 펼쳐질 그의 ‘금빛 업어치기’가 벌써 기다려진다.

유도 허미미. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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