[창간 21주년] 조급했던 스물하나, 단단해진 스물일곱… “서두르지 마, 기회는 와” 곽빈이 그때의 자신에게

프로야구 최고 투수로 우뚝 선 두산 곽빈이 불안에 흔들리던 스물한 살의 자신을 다독였다. 곽빈이 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 맞아 축하 메시지를 전하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

“그때는 너무 급했던 것 같아요.”

일찌감치 ‘특급 유망주’로 주목받았지만 성공은 마음먹은 속도로 찾아오지 않았다. 신인 시절 수술과 긴 재활, 복귀 후에도 이어진 시행착오를 견딘 곽빈(27·두산)은 올해 비로소 리그를 대표하는 에이스로 우뚝 섰다. 그토록 바라던 자리에 오른 지금, 한창 마음고생이 컸던 스물한 살의 자신을 돌아본다. 이제는 말할 수 있다. “그렇게 서두르지 않아도 좋다”고.

세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 맞아 서울 잠실야구장서 만난 곽빈은 2026년을 ‘해낼 수 있다’는 자신감을 얻은 해로 돌아봤다. 정규리그 27경기 동안 11승7패 197탈삼진 평균자책점 2.24를 써냈다. 리그에서 유일하게 2점대 평균자책점을 남겼고, 탈삼진 부문에서도 1위를 차지했다.

이뿐만이 아니다. 아시안게임에서는 한국의 금메달 획득을 이끌었고, 한 해 최고의 투수에게 주어지는 최동원상의 주인공으로도 선정됐다. 불과 몇 해 전만 해도 마운드에 돌아갈 날을 꿈꾸며 남모를 마음고생을 해야 했던 선수다.

그렇기에 곽빈은 올해의 성공을 자신의 이야기로만 남겨두고 싶지 않았다. 그는 “프로에서 뛰는 선수라면 누구나 좋은 결과를 낼 수 있다고 믿는다. (어려움을 딛고) 여기까지 온 과정이 다른 선수들에게도 다시 도전할 용기를 줬으면 좋겠다”고 말했다.

사진=두산 베어스 제공

두산 곽빈이 서울 잠실 야구장서 주먹을 불끈 쥔 채 촬영에 임하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

◆스물한 살엔 보이지 않았던 것들

2018년 두산의 1차 지명으로 입단한 곽빈은 첫해부터 32경기에 나섰다. 그러나 그해 10월 팔꿈치 인대 접합 수술을 받았다. 이듬해를 꼬박 쉬었고, 스물한 살이던 2020년에는 복귀를 준비하던 중 통증이 재발했다.

기약 없는 재활의 시간에도 곽빈이 잊지 못한 건 수술 전 경험했던 팬들의 환호였다. 그는 “당시엔 조바심이 컸다. 신인 때 1군에서 몇 경기를 던지고 팬들의 환호를 받으니 거기에만 꽂혀 있었다”고 돌아봤다. 그 함성을 다시 듣고 싶은 마음에 하루라도 빨리 복귀하려 했다.

긴 시간을 돌아온 지금, 곽빈이 스물한 살의 자신에게 해주고 싶은 말은 따로 있다. “마음이 앞서지 않았으면 좋겠다. 조금 늦더라도 묵묵히 노력하다 보면 기회는 올 테니까.”

물론 그때는 아직 이런 여유가 없었다. 1044일 만인 2021년 5월1일 잠실 SSG전서 마침내 복귀했지만, 조급한 마음까지 떨쳐내지는 못했다. ‘도대체 언제쯤 야구를 잘할까’라는 생각이 머릿속을 떠나지 않을 만큼 답답했다는 설명이다.

두산 곽빈. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

전환점은 이듬해인 2022년, 프로 5년 차에 찾아왔다. 곽빈은 “딱 그전까지는 재능만 믿고 했던 느낌”이라고 돌아봤다. 자신보다 뛰어난 투수가 많다는 현실을 인정하면서 스스로에게 던지는 질문도 달라졌다. 무엇을 고쳐야 더 잘할 수 있을지를 고민하기 시작한 것. 작은 흠도 허투루 넘기지 않는 완벽주의는 여전했다. 다만 당장의 성과를 재촉하기보다 부족한 부분을 하나씩 채워 나가는 데 그 엄격함을 쏟았다.

서두르지 않았으며, 동시에 머무르지 않았다. 차곡차곡 쌓인 노력이 결실을 맺었다. 2023·2024년 연속 두 자릿수 승리(12-15)를 신고했고, 국가대표로도 꾸준히 부름을 받았다. 그러나 지난해엔 부상과 부진 속에 5승에 그쳤다. 그사이 오랜 숙제였던 투구폼을 다듬는 데 공을 들였다. 팔 스윙을 짧게 가져가면서도 일정하게 만드는 작업이었다.

한층 더 강력한 투수로 돌아왔다. 올해 시속 160㎞를 상회하는 광속구에 커터, 슬라이더, 체인지업, 너클커브를 섞어 승부의 폭을 넓혔다. 제구도 안정됐다. 9이닝당 볼넷은 2.18개로 지난해 3.38개와 통산 3.95개를 크게 밑돌았다.

정작 곽빈은 반등의 가장 큰 원동력을 마음가짐에서 찾았다. 마운드 위 감정기복이 줄면서 훨씬 차분해졌다. 그러면서도 “위기 상황에서도 쉽게 흔들리지 않고, 매 경기에 임하는 마음가짐이 달라진 게 가장 크다”고 강조했다.

곽빈이 세계비즈앤스포츠월드 창간 21주년을 맞이해 전한 축하 메시지. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

두산 곽빈. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

◆만족 모르는 에이스, 남겨둔 꿈

최고의 시즌에도 쉽게 지워지지 않는 장면이 있다. 지난달 LG와의 와일드카드 결정전 1회, 오스틴 딘에게 허용한 선제 투런포다. 이후 추가 실점 없이 6이닝을 책임졌지만 두산은 1-4로 패해 가을야구를 한 경기 만에 마쳤다.

곽빈은 “처음부터 팀 분위기를 힘들게 만든 것도 내 탓”이라며 “1선발답지 못했다”고 자책했다. 지금도 경기 영상을 볼 때마다 그날의 아쉬움이 되살아난다고 했다.

그만큼 곰 군단의 에이스로서 이루고 싶은 목표도 여전히 또렷하게 남아 있다. 개인적인 성취를 넘어 두산을 정상으로 이끄는 일이다. 미국 메이저리그(MLB)도 오랫동안 품어온 꿈이지만, 지금의 기량으로 빅리그에서 성공할 수 있을지에는 선뜻 자신하지 못했다.

“지금 실력으로 미국에 가서 성공할 수 있을까”라고 되물으며 아직 다듬어야 할 무기가 많다고 했다. 그러면서도 “괴물들이 뛰는 큰 무대”지만 “다 같은 사람”이라며 언젠가 도전하겠다는 뜻을 내비쳤다.

다가올 2027년을 벌써부터 기다린다. 곽빈은 “한 시즌 잘 던진 것으로 끝내고 싶지 않다. 어떤 상황에서도 쉽게 흔들리지 않고, 팀이 믿고 맡길 수 있는 투수로 성장하고 싶다”고 목소리를 높였다.

서둘러 답을 찾기보다 하나씩 매듭을 풀어온 지난날처럼, 다음 시즌에도 차근차근 나아갈 생각이다. 나아가 그 끝에서 마주하고 싶은 장면은 두산 유니폼을 입고 팬들과 나누는 한국시리즈(KS) 우승의 기쁨이다.

두산 곽빈. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]