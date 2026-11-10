이현중, 美무대 도전 본격적인 시작…11일 립시티 첫 경기

사진=립시티 리믹스 SNS 캡처

새로운 유니폼을 입고 출발선에 선다. 미국프로농구(NBA) 진출을 꿈꾸는 이현중(립시티 리믹스)이 꿈의 무대를 향해 다시 도전장을 내민다.

립시티는 오는 11일 오전 2시30분 미국 유타주 솔트레이크시티 델타 센터에서 솔트레이크시티 스타즈와 2026~2027 NBA G리그 첫 경기를 치른다. 립시티는 NBA 포틀랜드 트레일블레이저스 산하 구단이다. 이현중이 새 유니폼을 입고 나서는 첫 공식전이 될 전망이다.

낯선 도전은 아니다. 이현중은 2023년 골든스테이트 워리어스 산하 산타크루즈 워리어스에서 G리그를 경험했다. 미국 농구 특유의 빠른 경기 흐름과 치열한 경쟁을 몸소 겪었다. 이제는 경험에 한층 성장한 기량을 더해 새로운 팀에서 경쟁력을 입증할 차례다.

이현중은 지난 9월 포틀랜드와 익지빗 10 계약을 맺었다. 구단이 선수의 가능성을 테스트하기 위해 활용하는 1년 비보장 계약이다. 능력을 인정받으면 NBA와 G리그를 오가는 투웨이 계약으로 전환될 수 있다. 이현중이 노리는 다음 단계다.

사진=뉴시스

준비는 순조롭다. 이현중은 지난달 24일 미국으로 출국해 립시티에 합류했다. 트레이닝 캠프에서 새로운 동료와 손발을 맞추고 팀 전술을 익혔다. 호재도 있다. 현재 포틀랜드는 자 모란트, 비트 크레이치 등이 부상으로 이탈해 있다. 투웨이 계약 선수들이 NBA로 호출된다면 립시티에서 뛰는 이현중에게도 더 많은 기회가 돌아갈 수 있다.

이현중의 가장 큰 무기는 외곽슛이다. 정확한 슈팅으로 공격에 활력을 불어넣을 수 있다. 이젠 수비와 리바운드, 볼 없는 상황에서의 움직임까지 경쟁력을 보여줘야 한다. 새로운 팀의 전술에 얼마나 빠르게 녹아드는지도 중요하다.

조현일 쿠팡플레이 해설위원은 “G리그는 톱급 재능을 갖춘 선수들이 지옥의 생존 경쟁을 펼치는 무대이자 NBA 진입을 노릴 수 있는 가장 빠른 관문”이라며 “이현중의 경우 아시아 최고 수준의 슈팅 능력을 이미 입증한 가운데, 수비와 리바운드 능력을 증명해 낸다면 투웨이 계약 가능성을 높일 수 있을 것”이라고 내다봤다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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