타블로 "16살 딸 하루, 내 눈엔 키 큰 5살"

타블로. 출처=유튜브 채널 'TABLO' 화면 캡처

그룹 에픽하이 타블로가 딸 하루 양을 향한 애정을 드러냈다.

10일 유튜브 채널 'TABLO'는 '헤이 타블로 악플 읽기'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 '하루가 곧 16살이라니 놀랍기도 하고 충격적이다'라는 한 팬의 댓글에 타블로는 "저도 하루가 16살이라는 게 매일 충격"이라고 말했다.

이어 "누가 저한테 '딸이 지금 몇 살이에요?' 하면 '16살이요' 하고 나서 '세상에 16살이라니 언제 16살이 됐지?' 한다"고 밝혔다.

또 그는 "2년 뒤면 18살이고 한 5년 뒤면 대학생이다. 합법적으로 술도 마시고 운전도 할 수 있다. 법적으로 진짜 성인"이라며 "바에 걸어 들어가서 신분증 검사받고 술을 마실 수 있다니 말도 안 된다"고 놀라워했다.

타블로는 "제 눈엔 그냥 키 큰 다섯 살"이라며 "처음엔 '어떻게 벌써 16살이지?'로 시작해서 그 다음엔 '그 말은 내가 엄청 늙었다는 거네' 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 슬하에 딸 하루 양을 두고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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