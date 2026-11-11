한국 보디빌딩·피트니스 대표팀, 2026 IFBB 아시아선수권대회 출격

사진=대한보디빌딩협회 제공

아시아 정상에 도전한다. 한국 보디빌딩·피트니스 대표팀이 태국 파타야에서 열리는 ‘2026 국제보디빌딩연맹(IFBB) 아시아선수권대회’에 출격한다.

10일 대한보디빌딩협회(KBBF)에 따르면 이번 대회는 오는 13일부터 16일까지 열린다. 총 23명의 선수가 출전해 남자 클래식 보디빌딩, 남자 피지크, 여자 보디피트니스, 여자 비키니 등 다양한 종목에 나선다.

세계선수권대회 남자 클래식 보디빌딩 +180cm 부문 1위 및 오버롤 우승을 차지한 2026 미스터 코리아 대상 수상자 이재천을 비롯해 남자 피지크 +182cm 부문에서 대한민국 최초로 금메달을 획득한 배철형이 출전한다.

여기에 남자 마스터즈 게임즈 클래식 보디빌딩 부문 1위 및 오버롤 우승을 차지한 백성훈과 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 및 클래식 보디빌딩 -180cm 부문에서 각각 금메달을 획득하며 2관왕에 오른 송시훈도 출격한다.

여자 선수들의 활약도 주목된다. 세계선수권대회에서 여자 마스터즈 보디피트니스 45~49세 부문 2위와 여자 마스터즈 보디피트니스 +168cm 부문 3위를 기록한 최서영, 2026 미스 코리아 대상 수상자 김미소와 2024 미스 코리아 대상 수상자 김나인 등이 나선다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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