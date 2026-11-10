이지현, 미용실 원장직 내려놓는다…두 자녀 위해 이직

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들과 보내는 시간을 늘리기 위해 기존에 근무하던 미용실을 그만두고 집 근처 미용실로 옮기기로 했다.

이지현은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "과천청사역에 있는 미용실을 그만두기로 결정했다"며 "아이들이 필요할 때 언제든 5분 대기조가 되기 위해 집 근처 5분 거리에 있는 미용실로 이직한다"고 밝혔다.

이지현이 자녀들과 더 많은 시간을 보내기 위해 미용실 원장직을 내려놓고 집 근처로 근무지를 옮길 것이라고 밝혔다. 이지현 인스타그램 캡처

그는 "어느 정도 적응도 했고 계속 과천에 있는 미용실에서 일하고 싶었지만 아이들이 크고 작은 문제들로 바람 잘 날이 없었다"며 "아이들이 조금은 컸다고 생각했는데 아니었다. 저도 엄마가 처음이니 어찌 알았겠느냐"고 적었다.

이어 "아이들이 늘 다치고 둘이 번갈아 가면서 아팠다. 혼자 있는 시간도 너무 많아졌고 먹는 음식도 점점 배달 음식이 주가 됐다"고 설명했다.

특히 딸이 넘어져 다쳐 4바늘을 꿰매야 했던 일을 언급하며 "혼자 병원에 가야 할 상황에 가슴이 미어지도록 아팠다"고 털어놨다.

그러면서 "아이들을 위해 이렇게 열심히 사는데 아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가 싶기도 하고 하늘이 무너질 것만 같은 날도 많았다"며 "엄마를 대신해 줄 수 있는 사람은 없는 것 같다"고 덧붙였다.

이지현은 새 직장에서는 모델 작업만 할 계획이다. 그는 "아이들이 필요할 때 언제든 5분 대기조가 되기 위해 집 근처 정말 5분 거리에 있는 곳으로 이직한다"고 전했다.

게시물을 접한 네티즌들은 이지현의 결정을 응원했다. 댓글에는 "아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가라는 말이 크게 와닿는다", "5분 대기조 선택은 너무 잘하신 선택", "사랑하는 아이들을 키우며 일까지 한다는 게 쉽지 않은데 엄마는 위대하다" 등의 반응이 나왔다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼한 뒤 현재 1남 1녀를 양육하고 있다. 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며 8수 끝에 자격증을 취득하고 헤어 디자이너로 활동해 왔다.

<뉴시스>

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