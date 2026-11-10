정승제 "학벌+외모 갖춘 스타 강사, 아이돌 연습생처럼 키우기도"

정승제. 출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

정승제 강사가 최근 사교육 업계가 스타 강사를 발굴하는 방식에 대해 언급했다.

10일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(옥문아)에는 스타 강사인 정승제, 유대종이 출연했다.

이날 정승제는 학원 강사가 되는 방법에 대해 "진입 장벽이 없다. 2년제 대학교 졸업 이상이면 누구나 자격이 있다"고 말했다.

이어 "예전엔 취업이 잘 안 되니까 학원으로 많이 왔는데 요즘엔 인터넷 강의가 많아져서 처음부터 준비하는 친구들도 꽤 있는 것 같다"고 전했다.

출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

그러면서 "학벌도 좋고 얼굴도 괜찮은 사람들을 인강 사이트에서 직접 대학교 1학년 때부터 키운다"며 "아이돌 연습생처럼 키우는 것"이라고 설명했다.

이에 출연진들이 "어쩐지 요즘 스타 강사들이 외모가 뛰어나다"고 하자, 유대종은 주우재를 가리켜 "요즘 5세대 강사들이 이렇게 생기셨다. 잘생겼다"고 말했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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