‘단 4점이 갈랐다’ 김민솔, 20년 만에 KLPGA 신인 3관왕… 서교림은 다승왕

김민솔. 사진=KLPGA 제공

마지막까지 승부는 치열했다. 2006년생 동갑내기 김민솔(두산건설)과 서교림(삼천리)이 시즌 내내 벌인 타이틀 경쟁에서 최후에 웃은 쪽은 김민솔이었다. 단 4점 차로 대상을 거머쥐며 20년 만에 신인 3관왕이라는 금자탑까지 쌓았다.

올해 KLPGA투어는 총 29개 대회, 총상금 335억원 규모로 치러졌다. 이 중 압권은 역시 김민솔이다. 대상과 상금왕, 신인상을 휩쓸며 2006년 신지애 이후 20년 만에 신인 3관왕을 달성했다.

대상 경쟁은 마지막 대회에서야 결판났다. ‘대보 하우스디 챔피언십’을 앞두고 서교림이 대상 포인트 선두를 달렸지만, 최종전에서 점수를 추가하지 못했다. 반면 김민솔은 공동 6위에 올라 42점을 확보했다. 최종 567점을 마크해 서교림(563점)을 4점 차로 따돌리는 극적인 역전이었다.

서교림. 사진=KLPGA 제공

둘은 올 시즌 투어의 쌍두마차였다. 김민솔이 ‘iM금융오픈 2026’서 시즌 첫 승을 신고하자 서교림은 ‘2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈’에서 생애 첫 우승으로 맞불을 놨다. 이후에도 나란히 우승 행진을 이어갔다. 서교림은 메이저 대회인 KLPGA 챔피언십을 포함해 시즌 4승으로 다승왕에 올랐다.

김민솔은 꾸준함으로 맞섰다. 출전한 25개 대회에서 한 번도 컷 탈락하지 않았고, 3승을 수확했다. 상금도 16억2843만9428원을 쌓아 KLPGA투어 최초로 단일 시즌 16억원을 돌파했다.

한편 최저타수상은 유현조(롯데)에게 돌아갔다. 시즌 최종전에서 14언더파 202타로 우승하며 평균타수 70.6795타를 기록, 서교림을 제치고 이 부문 정상에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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