‘26점’ 이정현이 끊었다… 소노, 현대모비스 꺾고 5연패 탈출

사진=KBL 제공

뒤집을 때도, 지켜낼 때도 이정현이 있었다. 남자프로농구(KBL) 소노가 지긋지긋한 5연패에 마침표를 찍었다.

소노는 10일 울산 동천체육관서 열린 현대모비스와의 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 86-79로 승리했다. 지난달 24일 부산 KCC전 이후 5경기 연속 패했던 소노는 시즌 5승째(9패)를 거두며 9위를 지켰다.

덩달아 소노의 현대모비스전 연승 행진도 6경기로 늘었다. 반면 최하위 현대모비스는 4연패에 빠지며 시즌 10패째(3승)를 떠안았다.

승전고의 주역으론 단연 이정현을 빼놓을 수 없다. 3점슛 3개를 포함해 26점 6어시스트를 올리며 공격을 이끌었다. 특히 전반에만 20점을 책임지며 경기의 흐름을 가져왔다. 자니 오브라이언트도 양 팀 통틀어 가장 많은 29점에 12리바운드를 보태며 힘을 실었다.

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승부가 뒤집힌 건 2쿼터였다. 소노는 1쿼터를 20-22로 뒤졌지만, 조석호의 연속 3점슛으로 단숨에 역전했다. 이어 케빈 켐바오의 득점과 이정현의 3점 플레이가 터졌다. 쿼터 시작 2분도 지나지 않아 11점을 내리 뽑아내며 31-22로 달아났다.

이정현의 손끝은 계속 뜨거웠다. 2쿼터에만 13점을 몰아쳤다. 소노가 공격에 속도를 붙이는 사이 현대모비스는 외곽에서 해답을 찾지 못했다. 2쿼터 시도한 3점슛 9개가 모두 림을 외면했다. 소노가 해당 쿼터를 27-12로 압도하면서 전반을 47-34로 마쳤다.

물론 승리까지 가는 길이 순탄하지만은 않았다. 현대모비스가 3쿼터 박무빈과 김경원의 활약을 앞세워 반격했다. 설상가상으로 소노는 3쿼터 종료 1분55초를 남기고 정희재가 5반칙으로 퇴장했다. 현대모비스는 3쿼터를 57-65로 마친 데 이어 4쿼터 종료 5분47초 전 서명진의 3점슛으로 5점 차(73-78)까지 따라붙었다.

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간담이 서늘한 상황일 터. 이때 다시 소노가 집중력을 발휘했다. 조석호가 자유투 2개를 모두 성공했고, 종료 3분52초 전에는 이정현이 2점을 보태 82-73으로 격차를 벌렸다. 현대모비스가 종료 40초 전 79-84까지 쫓아왔지만, 이재도의 페이크 뒤 2점슛이 승부에 쐐기를 박았다. 빈 공간을 찾아 패스를 넣은 이정현의 재치가 번뜩인 순간이다.

현대모비스에선 박무빈이 24점, 김경원이 16점으로 분전했다. 리바운드에서도 40-35로 앞섰지만, 26%(8/31)에 그친 3점슛 성공률이 발목을 잡았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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