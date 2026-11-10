대한체육회, 체육인재개발원 통해 지역사회 상생협력 실천

사진=대한체육회 제공

대한체육회가 체육시설 개방과 환경정화활동 등 지역사회와의 상생 행보를 이어가고 있다.

대한체육회(회장 유승민)는 전남 장흥에 위치한 대한민국체육인재개발원의 체육시설을 지역 주민들에게 개방하고, 다양한 사회공헌활동을 추진하며 지역사회와의 접점을 넓히고 있다.

대한민국체육인재개발원은 지난 6일 장흥군가족센터가 주관한 ‘K-water와 함께하는 주민 동행·화합 한마당’ 행사를 위해 개발원 내 다목적체육관을 개방하고 행사 운영을 지원했다.

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이번 행사는 한국수자원공사(K-water) 전남서남권지사와 장흥군, 장흥군가족센터가 공동으로 마련했다. 장흥댐 건설로 삶의 터전을 떠나야 했던 수몰민들을 위로하고, 지역 주민 간 소통과 화합을 도모하자는 취지다.

이날 행사에는 장흥댐 주변 지역 주민과 수몰민 등 약 300명이 참석했다. 기념식을 비롯해 각종 공연과 주민 참여형 화합 프로그램이 펼쳐지며 의미를 더했다.

대한민국체육인재개발원은 시설뿐 아니라 운영 인력까지 지원하며 행사의 원활한 진행을 도왔다. 체육인 교육을 위한 전문시설을 넘어 지역 주민들이 함께 어울리는 열린 공간으로 활용됐다는 점에서도 의미가 있다.

지역사회와의 동행은 일회성 행사에 그치지 않는다. 지난달 29일에는 개발원 임직원과 협력업체 직원들이 함께 주변 환경정화활동을 펼치며 ESG 경영 실천에도 힘을 보탰다.

사진=대한체육회 제공

대한체육회는 앞으로도 지역 유관기관과의 협력 체계를 바탕으로 주민들이 체감할 수 있는 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.



유승민 회장은 “대한민국체육인재개발원이 체육인 교육을 넘어 지역사회와 소통하고 상생하는 열린 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와의 협력을 확대하고 환경보호 활동을 추진하는 등 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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