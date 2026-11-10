영구퇴출 대신 ‘최후의 기회’ OK저축은행, 곽명우 조건부 복귀 결정

사진=KOVO 제공

“선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다.”

남자프로배구 OK저축은행이 과거 물의를 일으켜 2년 넘게 팀을 떠나 있던 세터 곽명우(35)를 다시 받아들이기로 했다. 구단은 이번 결정을 ‘최후의 기회’라고 강조했다.

구단은 먼저 “곽명우 선수의 과거 불미스러운 행위와 이에 대한 은폐과정으로 인해 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해, 배구팬 여러분과 한국배구연맹(KOVO) 관계자, 그리고 한국배구를 사랑해주시는 모든 분들께 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 선수단 관리가 미흡했던 책임도 인정했다.

복귀를 허용한 이유도 설명했다. 구단은 곽명우가 법적 절차를 이행하고 자숙의 시간을 보냈으며, 배구를 통해 속죄하겠다는 뜻을 전해왔다고 밝혔다.

그러면서 “영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로, 사회에 참회할 수 있는 '최후의 기회'를 제공하자는 결정을 내리게 됐다”고 전했다.

사진=KOVO 제공

엄격한 조건을 내걸었다. 연봉은 KOVO 최저액인 4000만원으로 책정했다. 향후 품위유지 의무 위반 등 추가 논란이 발생하면 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지하겠다는 방침이다.

곽명우는 2024년 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다. KOVO 조사 과정에서는 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 구단에 알리지 않은 사실까지 드러났다. 결국 2024년 5월31일 상벌위원회에서 1년 자격정지 징계를 받았다. 당시 상벌위에 앞서 임의해지를 신청했고, 구단이 이를 받아들이면서 코트를 떠났다.

복귀를 위한 행정 절차도 마무리됐다. OK저축은행은 이날 KOVO에 임의해지 해제 관련 공문을 보냈고, KOVO는 선수등록규정 제15조(임의해지 선수의 등록)에 따라 곽명우의 임의해지 해제와 2026∼2027시즌 선수 등록을 홈페이지에 공시했다. 1년 자격정지 징계는 이미 만료된 상태다.

2013∼2014시즌 신인드래프트 2라운드 1순위로 입단한 곽명우는 OK저축은행의 챔피언결정전 2연패(2014∼2015, 2015∼2016시즌)를 함께한 세터다.

한편 구단은 이번 결정을 계기로 선수단 윤리교육과 리스크 관리시스템을 전면 재정비하고, 더욱 엄격한 도덕적 기준 아래 선수단을 관리하겠다고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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