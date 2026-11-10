장원영, 악플 뿌리 뽑는다 "탈덕수용소 잡은 법무법인과 법적 조치"

그룹 아이브 장원영 측이 악성 게시글과 허위 사실 유포에 대한 강경 대응을 이어간다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 10일 소셜미디어를 통해 "소속 아티스트 아이브 멤버 장원영을 대상으로 한 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 인신공격, 모욕, 사생활 침해 등 아티스트의 명예와 인격권을 침해하는 각종 악의적 행위에 대해 무관용 원칙에 따라 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.

아이브 장원영. 스타쉽 엔터테인먼트 제공

소속사는 "이러한 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없으며, 당사는 아티스트의 권익을 침해하는 행위를 결코 묵과하지 않을 것"이라고 했다.

소속사는 앞서 사이버렉카 채널 '탈덕수용소' 관련 소송을 담당한 법무법인 리우와 함께 팬들의 제보와 상시 모니터링을 통해 확보한 자료들을 검토하고 있다고 밝혔다.

그러면서 "국내외 주요 온라인 플랫폼에서 확인된 아티스트 권익 침해 의심 게시물에 대한 증거를 확보하고, 사안별로 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"고 설명했다.

소속사는 "확인된 위법행위에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 것이며, 게시물 삭제, 계정 비공개 전환, 아이디 변경 또는 계정 탈퇴 여부와 관계없이 이미 확보된 자료를 법적 대응의 증거로 활용할 예정"이라고 전했다.

또한 "아티스트의 명예와 인격권을 훼손하는 행위에 대해서는 어떠한 선처나 관용 없이 끝까지 법적 책임을 묻겠다는 원칙을 확고히 유지할 것"이라며 "당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 최우선으로 하여, 악의적인 권익 침해 행위에 대해 단호하고 지속적인 법적 대응을 이어가겠다"고 강조했다.

<뉴시스>

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