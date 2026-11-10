1군 생존 위한 업그레이드…SSG 오시후, 더 강하게 더 간결하게

사진=SSG랜더스 제공

‘더 강한 타구를 만들어라!’

‘고졸 루키’ 오시후는 SSG가 공들이고 있는 유망주 중 한 명이다. 일본 가고시마에서 ‘레벨업 캠프’에 한창이다. 지난달 24일부터 시작된 이번 캠프는 선수 개개인의 역량을 극대화시키는 데 초점을 맞추고 있다. 오시후가 마주한 과제는 ‘더 강한 타구를 만드는 것’이다. 자신에게 최적화된 타격 자세를 찾아가는 중이다. 보다 간결한 스윙으로, 강한 타구를 만드는 데 열중하고 있다.

오시후는 2026 신인드래프트 7라운드(전체 65순위)로 입단했다. 올 시즌 퓨처스(2군)에서부터 차근차근 단계를 밟았다. 구단의 중장기적 계획 아래 기본 뼈대를 만드는 작업에 집중했다. 입단 후 몸만들기에 열을 올린 배경이다. 이른바 ‘12주 피지컬 프로젝트’를 수행했다. 오시후는 순수 근육량을 의미하는 린 매스(Lean Mass)를 성공적으로 향상시켰다는 평가다. 체지방량은 줄이고(2.9㎏), 골격근량만 1.5㎏ 늘렸다. 순발력이 늘어난 것은 물론, 단거리 스프린트 기록도 크게 단축했다.

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1군 무대에도 섰다. 6경기에 나서 타율 0.182(11타수 2안타)를 기록했다. 표본이 많은 것은 아니지만, 그 속에서도 느끼는 바가 컸을 터. 강점도, 보완점도 명확했다. 임훈 SSG 타격코치는 “오시후는 타격 시 공에 힘을 전달하는 능력이 좋다”고 칭찬했다. 다만, 상체와 손에 의존하는 경향이 짙었다. 임 코치는 “1군 투수의 빠른 공에 대처하려면 하체와 골반 회전을 활용해 힘을 전달하는 것이 중요하다. 하체 중심의 효율적인 타격 메커니즘을 정립하는데 중점을 두고 있다”고 말했다.

실제로 의미 있는 수치들이 감지된다. 오시후는 이번 캠프서 실시한 타격 측정에서 평균 타구속도 152.4㎞를 기록했다. 강한 타구 비율도 59.3%로 높았다. 타격 측정 대상 선수 가운데 두 부문서 모두 1위를 차지했다. 오시후는 “트레이닝 파트에서 타격 능력을 높이려면 근력을 키워야 한다는 조언을 받았다. 1군 투수들의 공은 2군보다 빠르기 때문에, 스윙을 간결하게 하고 배트가 더 빠르게 나올 수 있도록 훈련하고 있다. 변화구에 대처하는 능력도 더 높이고 싶다”고 밝혔다.

빛나는 내일을 그린다. 흘리는 땀방울만큼 기대치도 커질 수밖에 없을 터. 오시후는 “많은 경기를 뛰진 못했지만, 올해 1군 무대를 직접 경험했다. 그 경험을 바탕으로 내년엔 1군에 조금 더 머무는 것이 가장 큰 목표다. 이번 캠프에서도 그 목표를 생각하며 훈련하고 있다”고 목소리를 높였다. 이어 “1군 스프링캠프에 참가하는 것이 첫 번째다. 1군서 100경기를 뛰고 싶다”고 포부를 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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