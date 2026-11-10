신동, 최강창민 살던 집 샀다 "돈 부족했는데..."

신동. 출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

그룹 슈퍼주니어 신동이 동방신기 최강창민의 집을 사게 된 비하인드 스토리를 전했다.

10일 유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2'는 '더 지니어스, 대탈출, 여고추리반 대표들의 모임'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 신동은 현재 살고 있는 집이 원래 최강창민이 살던 집이었다며 "집을 옮겨야 하는 타이밍이었는데 이특 형이었나. 마침 창민이가 이사가려고 본인 집을 내놨다는 이야기를 들었다"고 밝혔다.

이어 "창민이한테 전세인지 월세인지 물었더니 집을 팔려고 한다길래 '내가 사볼까?' 하고 그때부터 돈을 열심히 끌어모았다"고 설명했다.

출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

신동은 "근데 마지막에 돈이 부족했다. 그래서 창민이한테 '진짜 미안한데 한 달 뒤에 돈을 줘도 되겠느냐'고 물었더니 창민이가 시원하게 '그거 빼고 딱 이만큼만 받겠다'고 하더라"며 고마운 마음을 드러냈다.

그러면서 "그 집을 사고 나서 삶의 질이 좋아졌다"며 "창민이가 인테리어를 너무 잘해놔서 건드릴 게 없고 잘 쓰고 있다"고 만족감을 표했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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