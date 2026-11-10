‘첫 관문 통과’ 변상일·목진석, 삼성화재배 16강 진출… 신진서 11일 출격

변상일 9단. 사진=한국기원 제공

첫날부터 희비가 엇갈렸다. 변상일·목진석 9단이 세계 바둑 강자들이 모인 삼성화재배서 16강 진출에 성공했다. 반면 신민준·안성준 9단은 첫판에서 고배를 마셨다.

한국 선수 5명을 포함해 총 16명이 10일 경기 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 ‘2026 삼성화재배 월드바둑마스터스’ 본선 32강 첫날 도전장을 내밀었다. 8장의 16강 진출권을 놓고 승부를 벌인 것. 이 가운데 변상일은 중국 왕숴 8단을 상대로 143수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 국가시드를 받아 본선에 오른 그는 첫 맞대결에서 승리하며 순조롭게 출발했다.

시니어조 통합예선을 통과한 목진석도 웃었다. 후원사 추천 와일드카드로 출전한 한승주 9단과의 한국 선수 간 맞대결에서 205수 만에 흑 불계승을 거두며 다음 라운드에 올랐다.

반면 신민준은 중국 스웨 9단에게 202수 만에 흑 불계패했다. 안성준 역시 중국 샤천쿤 9단과 치열한 승부를 펼쳤지만, 333수 끝에 흑 반집패를 당했다. 이로써 한국은 첫날 출전한 5명 가운데 2명만 16강에 올랐다.

목진석 9단. 사진=한국기원 제공

나머지 대국에서는 일본 후쿠오카 고타로 8단이 중국 롄샤오 9단을 꺾었다. 중국의 판인·왕싱하오·구쯔하오 9단도 각각 승리하며 16강에 합류했다.

11일 정오에는 32강 둘째 날 일정이 이어진다. 한국에서는 신진서·박정환·강동윤·김명훈 9단이 출격한다. 신진서는 일본 시바노 도라마루 9단과 한일전을 치른다. 상대 전적에서는 3전 전승으로 앞서 있다.

김명훈은 중국 당이페이 9단을 상대로 첫 승에 도전한다. 역대 두 차례 맞붙어 모두 패했다. 박정환과 강동윤은 한국 선수끼리 16강 진출권을 다툰다. 상대 전적은 박정환이 15승13패로 근소하게 우세하다.

한편 삼성화재배 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한시간은 각자 2시간이며, 1분 초읽기 5회가 주어진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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