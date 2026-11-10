최태성 "부친 사업 실패로 생활고…화장실 갖는 게 소원이었다"

최태성. 출처=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

최태성 한국사 강사가 힘들었던 어린 시절을 떠올렸다.

9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 최태성이 게스트로 출연했다.

이날 최태성은 "아버지가 양복점을 하셨는데 산업화 과정에서 기성복이 들어오면서 쫄딱 망했다. 그때부터 술을 드시고 화투를 치러 다니셨다"고 말했다.

이어 "어머니가 아버지를 찾아오라고 하면 제가 찾으러 가곤 했다. 그럼 아버지는 또 찾으러 왔다고 화를 내셨다"며 "중간에서 울면서 서 있었던 기억이 난다"고 회상했다.

특히 최태성은 "10대 때 제 사치는 화장실을 하나 갖는 것이었다"며 "문방구 쪽방에서 네 식구가 함께 잤는데 집에 화장실이 없었다"고 말했다.

그러면서 "상가 열 개가 공중화장실 하나를 같이 사용했다. 재래식 화장실이었는데 문이 널판지로 돼 있어서 안에서 나는 소리가 다 들렸다"며 "아침이면 사람들이 줄을 서 있었다. 제가 그때 사춘기 중고등학생이었는데 정말 거기 빠져 죽고 싶을 정도로 힘들었다. 대학교 때까지도 제 존재에 대해 고민이 많았다"고 털어놨다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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