OK저축은행, 1년 자격정지 곽명우 복귀 결정…"최후의 기회"

남자 프로배구 OK저축은행이 한국배구연맹(KOVO)으로부터 1년 자격정지 징계를 받았던 세터 곽명우(35)를 복귀하기로 결정했다.

OK저축은행은 10일 입장문을 통해 "곽명우는 그동안 충실히 법적절차를 이행했으며, 2년이 넘는 임의해지 기간 자신의 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌다"며 "자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다"고 밝혔다.

그러면서 "이에 구단은 오랜 논의와 고민 끝에 영구 퇴출만이 답이 아니라 평생 배구만을 해온 곽명우가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로 사회에 참회할 수 있는 '최후의 기회'를 제공하자는 결정을 내렸다"고 덧붙였다.

OK저축은행은 곽명우의 연봉을 연맹 최저액인 4000만원으로 정하고, 향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란이 발생하면 즉시 선수 자격을 발탁하고 계약을 해지하기로 했다.

아울러 선수단 윤리교육과 리스크 관리시스템을 원점에서 전면 재정비하고, 한층 더 엄격한 도덕적 기준 아래 선수단을 지도, 관리해 나갈 계획이다.

OK저축은행은 이날 오후 KOVO에 곽명우의 임의해지 해제 관련 공문을 보냈다.

곽명우의 자격정지 1년 징계는 이미 만료돼, 징계에 따른 등록 제한은 없는 상태다.

곽명우는 KOVO의 공시가 확정되면 바로 경기에 나설 수 있다.

앞서 곽명우는 2024년 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월의 집행유예 1년을 선고 받았다.

여기에 KOVO가 관련 사실을 조사하다 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 구단에 알리지 않은 사실이 추가로 확인됐다.

이에 KOVO는 2024년 5월31일 상벌위원회를 통해 법원의 형사처벌과 별도로 곽명우에게 1년 자격정지 징계를 내렸다.

곽명우는 당시 KOVO 상벌위가 열리기 전 구단에 임의해지를 신청했고, 구단이 받아들이면서 코트를 떠났다.

2013~2014시즌 신인드래프트 2라운드 1순위로 OK저축은행 유니폼을 입은 곽명우는 챔피언결정전 2연패(2014~2015, 2015~2016시즌)를 함께했다.

<뉴시스>

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