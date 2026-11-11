조진웅 논란 딛고 돌아오는 ‘두번째 시그널’…누리꾼 갑론을박

2016년 방영된 시그널 포스터. tvN 제공

두번째 시그널(tvN)이 10년 만의 귀환을 앞둔 가운데 시청자들의 반응은 엇갈리고 있다. 조진웅을 둘러싼 논란으로 방송이 무기한 연기됐다가 최근 편성이 확정되면서다. 오랜 시간 후속작을 기다려 온 시청자들의 기대감이 이어지는 한편, 출연 배우의 과거 행적을 고려할 때 방송 재개가 적절한지를 두고 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

10일 방송가에 따르면 두번째 시그널은 다음달 7일 첫 방송된다. 지난해 12월 조진웅의 소년범 전력이 알려지면서 편성이 보류된 지 약 1년 만이다.

tvN은 “특정 출연자의 잘못된 과거 행적은 채널로서도 결코 가볍게 바라볼 수 없는 문제”라면서도 “두번째 시그널은 특정 출연자 한 사람의 작품이 아니다. 출연자 개인에 대한 평가와 작품의 가치, 제작에 참여한 창작자들의 노력을 구분해 바라볼 필요가 있다”고 설명했다.

또 “출연 장면을 수정하기 위해 영상 기술을 활용한 방안을 모색하고 인공지능(AI)을 통한 인물 교체 테스트까지 진행했지만, 연기 표현과 서사의 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있었다”고 덧붙였다. 작품의 공개가 문제를 옹호하거나 정당화하는 의미는 아니라는 점도 강조했다.

하지만 방송 재개 결정이 알려지자 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 부정적인 입장을 보이는 누리꾼들은 극 중 인물과 배우의 실제 행적 사이에서 오는 괴리감에 주목했다. 조진웅이 작품에서 정의로운 형사 이재한 역을 맡은 만큼 배우의 과거를 떠올리면 극에 몰입하기 어렵다는 지적이다.

온라인 커뮤니티에는 “차라리 악역이면 모르겠는데, 드라마에 몰입이 안 될 것 같다”, “배우의 과거를 알고 나니 아무리 연기를 잘해도 예전처럼 볼 수 없을 것 같다”, “수정만 됐어도 마음 놓고 봤을 텐데”, “다른 배우들이 안타깝긴 하지만 논란을 덮고 넘어갈 문제는 아니라고 생각한다” 등의 반응이 올라왔다. 작품을 기다려 온 마음과 별개로 논란이 해소되지 않은 상황에서 편하게 시청하기는 어렵다는 의견이다.

일부는 방송 재개 자체가 피해자들에 대한 배려가 부족한 결정이라는 비판을 제기했다. 작품을 공개하는 과정에서 논란의 당사자뿐 아니라 피해를 입은 이들에 대한 고려도 필요하다는 지적이다.

반면 오랜 시간 기다려 온 작품인 만큼 방송을 통해 완성된 결과물을 확인하고 싶다는 기대 섞인 반응도 나오고 있다. 일부 누리꾼은 “드라마 제작진의 노고를 생각하면 방송 재개 결정이 이해된다”, “개인적으로 후속작을 기다렸기에 방영되는 것이 조금은 반갑다”, “작품 자체는 정말 기대된다”, “시그널이라는 작품이 가진 힘이 있는 만큼 이번에도 좋은 완성도를 보여줬으면 좋겠다”는 반응을 보였다. 출연 배우 한 명을 둘러싼 논란으로 다른 배우와 제작진의 노력까지 묻히는 것은 아쉽다는 시각도 있다.

전작인 시그널은 2016년 방영 당시 최고 시청률 15%를 기록하며 큰 사랑을 받았다. 이번 두번째 시그널은 김은희 작가와 김혜수, 이제훈 등 주연 배우들이 다시 뭉친 후속작이라는 점에서 제작 단계부터 관심을 모았다. 오랜 기다림 끝에 공개되는 만큼 작품 자체에 대한 기대를 쉽게 내려놓기 어렵다는 반응이 나오는 이유다.

방송 재개를 둘러싼 시청자들의 의견이 좀처럼 한쪽으로 모이지 않는 가운데 두번째 시그널이 실제 방송을 통해 어떤 평가를 받게 될지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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