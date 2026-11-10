존박·곽진언 ‘맥도날드 랩’, 스포티파이 무단 등록 파장…“법적 조치”

존박이 맥도날드에서 랩으로 주문하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’ 영상 캡처

싱어송라이터 존박과 곽진언이 웹 예능에서 선보인 ‘맥도날드 주문 랩’이 해외 음원 플랫폼에 무단 등록된 것으로 확인됐다. 원작자가 아닌 제3자가 작사·작곡자로 명시됐으며, 인공지능(AI)을 활용한 목소리 복제 의혹도 제기됐다.

10일 가요계에 따르면 최근 스포티파이, 유튜브 뮤직 등 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼에 ‘요요티나(yoyotina)’ 명의로 ‘맥도날즈(Mcdonald´s)’라는 음원이 등록됐다. 기재된 발매일은 지난 2일이다.

해당 음원 크레디트에는 요요티나가 메인 아티스트로, ‘로리노 도밍고스(Laurino Domingos)’가 작곡·작사가 겸 스튜디오 프로듀서로 표기됐다. 음원 출처는 ‘아프로비츠 디스트로(Afrobeats Distro)’이며, 유튜브 뮤직 유통사로는 나이지리아 기반 업체 ‘정글 엔터테인먼트 벤처스(Jungle Entertainment Ventures)’가 올라와 있는 등 원작자와 무관한 해외 이름들이 등록됐다.

해당 음원은 원본 유튜브 영상의 소리를 추출해 편집한 형태다. 곽진언의 랩과 존박의 파트, 배경 음악이 그대로 포함됐다. 특히 원본에 없던 후렴과 여성 보컬 파트가 추가됐고, 곡 후반부에는 존박의 음색과 유사한 목소리로 새로운 랩 파트가 삽입됐다. 업계 일각에서는 생성형 AI 기술을 활용해 목소리를 무단 복제한 것이 아니냐는 의혹이 나온다. 음원의 총 재생 시간은 2분 43초가량이다.

도용된 원본은 지난달 존박의 유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’에 공개된 영상이다. 존박과 곽진언이 매장에서 랩으로 메뉴를 주문하는 내용으로, 본편과 숏폼을 합쳐 누적 조회수 1400만회를 넘겼다. 이후 한국맥도날드 측이 이 랩을 광고 배경음악으로 사용하기도 했으나, 정식 음원으로 발매된 곡은 아니다.

존박 소속사 측은 해당 사안을 인지하고 저작권법 위반 등을 근거로 관련 조치를 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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