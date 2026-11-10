나나 역고소한 30대 남성, 무고 혐의 부인 "허위 신고 아냐"

나나. 사진=뉴시스

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 집에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 기소돼 징역형을 선고받은 30대 남성이 무고 혐의를 부인했다.



10일 서울중앙지법 형사2단독 조영민 판사는 30대 남성 김 모 씨의 절도 및 무고 혐의 첫 공판기일을 열었다.



이날 김씨 측은 무고 혐의에 대해 "허위사실을 신고한 게 아니라서 무고가 아니다"라고 부인했다. 김씨가 지난해 12월 나나를 특수상해 등 혐의로 고소한 게 허위 신고가 아니라는 주장이다.

다만 지난해 11월 와인 매장에서 2천만원 상당의 물품을 훔친 혐의(절도)는 대부분 인정했다.



앞서 김씨는 지난해 11월 15일 경기 구리시에 위치한 나나의 자택에 침입해 나나 모녀를 위협하며 돈을 뜯어내려 한 혐의로 기소돼 1심과 2심에서 징역 7년을 선고받았다.



당시 나나 모녀는 김씨와 몸싸움을 벌이다 각각 전치 33일과 31일의 상해를 입은 것으로 전해졌다. 하지만 김씨는 오히려 자신이 제압당하는 과정에서 부상을 입었다며 나나를 살인미수와 특수상해 혐의로 역고소했다. 경찰은 나나의 행위가 정당방위에 해당한다고 보고 불송치 결정을 내렸다.



이후 나나 측이 김씨를 무고 혐의로 고소했고, 해당 사건은 절도 혐의 재판에 병합됐다.

재판부는 절도 범행과 관련한 증인 신문을 위해 내년 3월 16일 공판을 한 차례 더 열기로 했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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