부진했어도 수비력은 매력적… 김하성, 필라델피아 영입 후보

사진=AP/뉴시스

부진했던 시즌에도 경쟁력을 인정받는 무기는 있다. 바로 수비다. 미국 메이저리그(MLB) 자유계약(FA) 김하성이 필라델피아 필리스의 영입 후보로 떠올랐다.

미국 매체 NBC스포츠는 10일 소식통을 인용해 “필라델피아가 김하성 영입에 관심을 보이고 있다”고 전했다. 주전 유격수 트레이 터너의 포지션 변경 가능성에 대비하기 위해서다.

터너는 뛰어난 공격력을 갖췄지만 수비에선 불안한 모습을 보였다. 이에 필라델피아는 그를 2루수나 3루수, 외야수로 옮기는 방안을 고려하고 있다. 이 경우 유격수를 비롯해 내야 여러 자리를 맡을 선수가 필요하다. 단기 계약이 가능한 김하성이 대안으로 거론되는 이유다.

김하성의 강점은 검증된 수비력이다. 2021년 빅리그에 입성한 그는 유격수뿐 아니라 2루수와 3루수까지 두루 소화했다. 2023년에는 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상하며 실력을 인정받았다.

물론 최근 성적은 아쉽다. 2024년 오른쪽 어깨 부상을 당한 뒤 좀처럼 제 기량을 되찾지 못했다. 지난해 12월 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만 달러에 재계약했지만, 올해 1월 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄이 파열되는 악재를 겪었다. 회복 후엔 정규리그 51경기서 타율 0.116(129타수 15안타) 9타점에 그쳤다. 올 시즌 홈런은 한 차례도 쏘아 올리지 못했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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