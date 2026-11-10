표지훈 없으면 섭섭하지…‘굿파트너2’ 활력소 전은호 컴백

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표지훈이 한층 깊어진 존재감으로 ‘굿파트너2’에 활력을 불어넣는다.

SBS 새 금토드라마 ‘굿파트너2’ 측은 10일 법무법인 리봄의 변호사 전은호 역으로 돌아오는 표지훈의 스틸을 공개했다.

‘굿파트너2’는 이혼이 체질인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 진심인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 이혼 이후에도 이어지는 삶과 복잡한 인생의 갈림길에서 최선의 선택을 찾아가는 변호사들의 이야기를 그린다.

시즌1에서 특유의 친화력과 재치로 사랑받았던 표지훈은 이번 시즌 더욱 성장한 전은호를 그린다. 과거 ‘워킹 밸런스 러브’를 외치며 일과 삶의 균형을 중시했던 전은호는 차은경과 함께 법무법인 대정을 떠나 리봄에 새롭게 자리 잡은 인물이다. 이제는 단순한 활력소를 넘어 차은경의 속내를 누구보다 잘 이해하는 동료이자 든든한 지원군으로 존재감을 발휘할 전망이다.

공개된 스틸에서는 차은경, 강혜성과 마주한 전은호의 모습이 눈길을 끈다. 이혼 사건을 두고 대립하는 법무법인 리봄과 춘정의 신경전이 이어지는 가운데, 차은경의 조언에 불편한 기색을 드러내는 강혜성과 이를 지켜보는 전은호의 표정이 흥미롭다.

특히 전은호는 차은경의 말에 담긴 진짜 의미를 재치 있게 풀어내며 분위기를 부드럽게 만드는 역할을 한다. 오랜 시간 함께 일하며 쌓아온 호흡이 빛나는 대목이다. 차은경의 의중을 정확히 파악하고 주변과의 갈등까지 유연하게 풀어내는 전은호의 능숙한 처세술이 극에 또 다른 재미를 더할 것으로 보인다.

강혜성과의 관계 역시 관전 포인트다. 함께 식사하는 두 사람의 모습에서는 이전보다 가까워진 분위기가 느껴진다. 같은 어쏘 변호사라는 공통점을 가진 만큼 서로에게 공감대를 형성할 것으로 기대된다. 특히 근심에 빠진 강혜성에게 유쾌한 위로를 건네는 전은호의 모습은 두 사람이 앞으로 어떤 관계를 만들어갈지 궁금증을 자아낸다.

표지훈은 시즌2에 다시 합류한 소감에 대해 “배우로서 작품이 잘되고 시리즈로 이어져 나간다는 게 얼마나 큰 행복인지, 무척이나 설레고 감개무량하다”라고 전했다.

이번 시즌 연기의 핵심으로는 ‘조화’를 꼽았다. 그는 “새로운 인물들이 많이 등장하기 때문에 튀거나 돋보이려 하지 않았다. 특별한 연기 포인트를 새롭게 주기보다는 극 전체의 조화에 신경을 썼다”라며 “시즌1을 좋아했던 시청자분들이 시즌2도 편하게 볼 수 있도록 안정감을 주는 캐릭터가 되고자 했다”라고 설명했다.

한층 깊어진 연기와 여전한 유쾌함으로 돌아올 표지훈. 차은경의 든든한 파트너로서, 또 강혜성과 새로운 관계를 만들어갈 변호사 전은호가 시즌2에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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