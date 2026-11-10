수능 3주 앞두고 강의 중단한 이도, 예능 참석 논란에 사과문 “변명 여지 없다”

이도가 사과문을 올렸다. 출처=이도 SNS

대학수학능력시험(수능)을 불과 3주 앞두고 건강 악화를 이유로 강의를 전면 중단했던 이투스 소속 사회탐구 영역 강사 이도가 예능 프로그램 제작발표회 참석 등으로 불거진 논란에 대해 공식 사과했다.

이도는 10일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “가장 중요한 시기에 수험생 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 2년 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지가 없는 제 잘못”이라며 장문의 사과문을 게재했다.

그는 갑작스러운 강의 중단에 대해 “몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었으나, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘다”고 자성의 목소리를 냈다. 이어 “더 일찍 솔직하게 알렸다면 수험생들이 다른 대비책을 마련할 수 있었을 텐데, 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아닌 제 오판이자 무책임”이라고 덧붙였다.

강의 중단 선언 직후 예능 프로그램 제작발표회에 모습을 드러내고 개인 유튜브 채널 개설을 알린 행보에 대해서도 해명했다. 이도는 “강사로서 끝내야 할 일을 마치지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙기는 모습으로 비쳤다”며 “남은 시간을 혼자 버텨야 하는 수험생들께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작한다”고 고개를 숙였다.

사태 수습을 위해 이도는 “앞으로는 책임질 수 있을 때만 강의를 약속하겠으며, 건강이 완전히 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동을 전면 중단하겠다”고 선언했다. 다만 기존에 계약이 완료된 일부 프로그램에 대해서는 “일부 방영 일정이 남아있으며, 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다”고 양해를 구했다.

앞서 이도는 수능을 약 3주 앞둔 시점에서 돌연 건강상의 이유로 남은 커리큘럼의 강의 진행 불가를 통보했다. 그러나 직후 예능 방송 일정 소화와 유튜브 활동 재개 정황이 드러나며 수험생들과 대중들로부터 비판을 받은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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