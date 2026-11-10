김정현, 능청미에 다정함까지…이러니 눈길 갈 수밖에

매니지먼트 시선 제공

배우 김정현이 변화무쌍한 연기와 섬세한 표현력으로 안방극장 시청자들의 시선을 사로잡고 있다. 능청스러운 유머부터 냉철한 카리스마, 예상치 못한 다정함까지 자유롭게 오가는 연기로 극의 재미를 더하고 있다.

김정현은 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’에서 태강그룹 법무팀 변호사 김시현 역을 맡아 활약 중이다.

극 중 김정현은 상황과 상대에 따라 달라지는 말투와 표정으로 캐릭터의 개성을 선명하게 드러내고 있다. 평소에는 재치 넘치는 입담과 여유로운 태도로 유쾌한 분위기를 이끌다가도, 사건 앞에서는 단숨에 눈빛을 바꾸며 진중한 면모를 드러낸다. 대사의 속도와 호흡까지 섬세하게 조절하는 연기 내공이 김시현이라는 인물에 생동감을 불어넣는다.

특히 김정현의 매력은 예측하기 어려운 순간에 더욱 빛난다. 능글맞은 표정으로 상황을 주도하다가도 예상 밖의 전개에 당황한 기색을 감추지 못하고, 무심한 듯한 태도 속에서는 뜻밖의 따뜻함을 보여준다. 한 가지 모습에 머무르지 않는 다층적인 표현으로 캐릭터의 매력을 배가시키고 있는 것.

이처럼 김정현은 디테일한 표정 연기와 안정적인 대사 전달력, 능숙한 완급 조절을 앞세워 김시현의 다양한 면면을 설득력 있게 완성하고 있다. 등장할 때마다 새로운 매력을 선보이는 그의 활약이 앞으로의 전개에서 어떤 재미를 선사할지 관심이 집중된다.

나의 유죄인간은 매주 월, 화요일 저녁 10시30분 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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