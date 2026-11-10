안보현·이성민, 만나자마자 으르렁…‘신의 구슬’ 긴장 폭발

안보현과 이성민이 관음보주를 찾기 위한 여정에서 팽팽하게 맞선다. 서로 다른 출신과 성격, 가치관을 지닌 두 사람이 위태로운 동행을 시작하며 긴장감을 끌어올린다.

10일 JTBC 드라마 ‘신의 구슬’ 제작진은 관음보주를 찾아 나선 백결(안보현 분)과 최구(이성민 분)의 대립과 목숨을 건 전투를 담은 3차 티저 영상을 공개했다.

신의 구슬은 30여 년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어진 1258년 고려를 배경으로 한다. 호국의 성물인 관음보주를 찾아 전쟁터로 향한 호송대의 영웅적인 투쟁과 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.

황제를 호위하는 견룡군 백결은 몽골군의 침략으로 위기에 놓인 고려의 운명을 바꿀 마지막 희망인 관음보주를 찾아오라는 황제의 명을 받는다. 하지만 백결은 평소 혐오하던 야별초 전사들과 함께 임무를 수행하게 되면서 예상치 못한 여정에 들어선다. 여기에 야별초 최강의 무사 최구까지 호송대의 별초장으로 합류하면서 두 사람의 특별한 동행이 시작된다.

백결과 최구는 첫 만남부터 팽팽한 신경전을 벌인다. 최구는 백결에게 “견룡은 무인이 아니야. 그냥 보기 좋은 인형 같은 거지”라며 날을 세운다. 자존심이 상한 백결도 “그럼 어디 해볼까?”라며 맞서고, 두 사람의 거센 기싸움은 앞으로 펼쳐질 대립을 예고한다.

그러나 나라를 지키기 위해서는 서로 다른 사연과 목적을 지닌 전사들이 힘을 합쳐야 하는 상황. 최구는 백결에게 “저희를 싫어하는 거 압니다. 허나 이번만은 저희와 하나가 되어 주십시오”라며 먼저 손을 내민다. 불신과 갈등을 넘어 두 사람이 하나의 호송대로 뭉칠 수 있을지, 서로 다른 이들이 주어진 임무를 무사히 완수할 수 있을지 관심이 쏠린다.

호송대가 마주할 위협과 이를 돌파하는 액션도 티저 영상의 주요 볼거리다. 관음보주를 노리는 몽골군뿐 아니라 정체를 알 수 없는 세력까지 등장하면서 호송대는 끊임없는 위기에 직면한다. 최정예 원정대의 밀리터리 액션을 비롯해 긴박한 전투와 추격전이 펼쳐지며 작품의 스케일을 더할 예정이다.

신의 구슬은 오는 12월 5일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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