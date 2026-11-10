넥슨, 3분기 매출 1조2312억원…메이플·FC 온라인 견인

넥슨 제공

넥슨이 주요 게임 지식재산권(IP)의 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익, 순이익 모두 시장 전망치를 웃도는 성과를 거뒀다.

넥슨은 2026년 3분기 매출 1조2312억원(1384억엔), 영업이익 3718억원(418억엔)을 기록했다고 10일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 17%, 11% 증가했다. 순이익은 3393억원(381억엔)으로 전년 동기 수준을 유지했다.

이번 실적은 '메이플스토리' 프랜차이즈와 'FC 온라인'이 견인했다. 두 프랜차이즈 모두 3분기 기준 역대 최대 매출을 기록하며 성장세를 입증했다.

메이플스토리 프랜차이즈의 3분기 매출은 전년 동기 대비 72% 증가했다. 국내외 PC 원작의 성장과 모바일 게임 '메이플 키우기'의 글로벌 시장 확대, 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'의 지속적인 성과가 영향을 미쳤다.

국내 PC 메이플스토리는 여름과 가을에 진행한 대규모 업데이트가 호응을 얻으며 매출이 전년 동기 대비 19% 늘었다. 해외 시장에서는 중국과 대만에 출시한 클래식 서버의 흥행과 북미·유럽 지역에서 진행한 인기 애니메이션 컬래버레이션 등이 성과를 냈다. 이에 따라 해외 매출은 전년 동기 대비 약 2배 증가했다.

모바일 게임 메이플 키우기도 국내 이용자 의견을 반영한 업데이트와 해외 서비스의 안정적인 운영을 바탕으로 국내외에서 좋은 성과를 거뒀다. 메이플스토리 월드는 한국과 대만 시장을 중심으로 매출이 전년 동기 대비 2배 증가하며 프랜차이즈 성장에 힘을 보탰다.

FC 온라인 역시 3분기 실적 반등에 성공했다. 게임 시스템 개선과 신규 콘텐츠가 잇따라 좋은 반응을 얻으면서 이용자 평균 플레이 시간이 역대 최고치를 기록했다. 이에 따라 전체 프랜차이즈 매출도 두 자릿수 성장률을 회복했다.

주요 IP의 성장세는 국내외 사업 전반으로 이어졌다. 3분기 국내 매출은 전년 동기 대비 17%, 해외 매출은 16% 증가했다.

넥슨은 4분기에도 메이플스토리 프랜차이즈와 FC 온라인의 안정적인 성장 흐름이 지속될 것으로 내다봤다.

신작 출시를 통한 중장기 성장 기반 확대에도 나선다. 넥슨은 이달 말 퍼블리싱 신작 2종을 선보이는 데 이어 2027년 자체 개발 타이틀을 순차적으로 출시하며 게임 라인업을 강화할 계획이다.

오는 26일에는 MMORPG '템빨: 오버기어드'를 한국과 대만, 홍콩, 마카오에 출시한다. 같은 날 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 국내 서비스도 시작한다.

2027년 상반기에는 모바일 방치형 RPG '던전앤파이터 키우기'를 글로벌 시장에 선보인다. 이와 함께 액션 RPG '빈딕투스: 디파잉 페이트'와 좀비 생존 게임 '낙원: LAST PARADISE' 등 자체 개발 신작도 출시를 준비하고 있다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "3분기에는 주력 IP들이 게임성 개선과 콘텐츠 보강을 통해 고르게 성과를 내며 매출원을 다변화했다"며 "올해 말부터 신작 라인업으로 포트폴리오를 확장하고 라이브 타이틀의 운영을 더욱 고도화해 중장기 성장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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