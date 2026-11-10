‘퀸’크러시 제대로…신민아, ‘재혼 황후’ 글로벌 흥행 견인

에이엠엔터테인먼트 제공

배우 신민아가 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’를 통해 글로벌 시청자들의 주목을 받고 있다. 극 중 황후 나비에 역을 맡아 강인하면서도 우아한 매력을 선보이며 흥행을 이끌고 있다.

10일 디즈니+에 따르면 재혼 황후는 지난 3일 공개된 이후 첫 3일간 시청 기록을 기준으로 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품에 올랐다. 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코, 칠레, 호주·뉴질랜드(ANZ), 캐나다 등 전 세계 50개 이상의 마켓에서도 한국 타이틀 톱을 차지했다.

글로벌 흥행세는 지속되고 있다. 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 재혼 황후는 공개 7일 차에도 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 순위 2위를 유지했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 1주차(2~8일) TV·OTT 통합 드라마 화제성 순위에서도 1위에 오르며 국내외에서 높은 관심을 입증했다.

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작품의 흥행을 이끄는 주요 요인으로는 주인공 나비에를 연기한 신민아의 활약이 꼽힌다. 신민아가 맡은 나비에는 백성과 국가를 우선시하며 뛰어난 정치적 역량으로 동대제국의 안정을 이끌어온 유능한 황후다.

극 초반 등장한 승마 액션 장면은 나비에의 주체적이고 강인한 성격을 보여주는 대표적인 장면이다. 황궁 사냥터에 출몰한 정체불명의 땅속 괴생명체에 맞서 침착하게 활을 겨누고, 남편인 황제를 보호하기 위해 괴수를 유인하는 모습으로 강단 있는 황후의 면모를 드러냈다.

남편 소비에슈의 부당한 요구에도 자신의 입장을 굽히지 않는 나비에의 모습 역시 시청자들의 호응을 얻고 있다. 논리적인 반박과 단호한 태도, 날카로운 대사로 상대를 압도하는 캐릭터의 매력을 신민아가 설득력 있게 표현했다는 평가다.

해외 평론가들도 신민아의 연기에 주목했다. 신민아의 존재감 있는 연기 호흡이 작품의 몰입도를 높이고, 매 장면 화면을 장악한다는 호평이 이어졌다.

이처럼 신민아는 우아한 황후의 품격부터 흔들림 없는 결단력과 강인한 내면까지 폭넓은 면모를 자연스럽게 표현하며 나비에 캐릭터를 완성했다. 재혼 황후가 글로벌 흥행을 이어가는 가운데 작품을 통해 보여줄 신민아의 새로운 연기 변신에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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