크래프톤, 3분기 영업익 전년比 35.5%↓…누적 실적은 ‘역대 최대’

크래프톤이 올해 3분기 영업이익은 감소했지만, 누적 기준으로는 역대 최대 실적을 달성했다.

크래프톤은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준 2026년 3분기 매출 9714억원, 영업이익 2250억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 11.6% 증가했으며, 영업이익은 35.5% 감소했다.

3분기까지 누적 매출은 3조6330억원, 영업이익은 1조1975억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교해 각각 51%, 14% 증가한 수치로, 3분기 누적 기준 역대 최대 실적이다. 특히 누적 영업이익은 지난해 연간 영업이익의 114% 수준에 도달했다.

사업 부문별 3분기 매출은 모바일 5043억원, PC 2389억원, 콘솔 86억원, 기타 2196억원이다. PUBG IP 프랜차이즈의 3분기 누적 매출 역시 전년 동기 대비 11% 늘어나며 성장세를 이어갔다.

PC 부문에서는 'PUBG: 배틀그라운드'의 PC·콘솔 월간 활성 이용자 수(MAU)가 두 자릿수 성장률을 유지했다. 지난 9월에는 인기 애니메이션 IP '주술회전'과 협업을 진행해 이용자들의 호응을 얻으며 컬래버레이션 콘텐츠의 범위를 넓혔다.

모바일 부문은 여름방학 시즌에 선보인 '나루토', '페라리' 등 글로벌 IP 협업이 성장을 이끌었다. 이에 따라 모바일 매출은 전년 동기 대비 3%, 전 분기 대비 12% 증가했다.

기타 매출에는 ADK그룹의 광고 및 콘텐츠 매출 1984억원이 포함됐다. 3분기 영업이익에는 게임스컴(gamescom) 참가 등에 따른 관련 비용이 반영됐다.

크래프톤은 PUBG IP를 장기적으로 사랑받는 글로벌 문화 콘텐츠로 육성하기 위해 게임플레이 플랫폼으로의 확장에 주력하고 있다. 이용자가 직접 콘텐츠를 만들고 즐기는 이용자 제작 콘텐츠(UGC)를 중심으로 게임 생태계를 강화하는 전략이다.

PC에서는 지난해 12월 UGC를 도입한 데 이어, 지난 8월 다양한 UGC 콘텐츠를 검색하고 즉시 플레이할 수 있는 'PUBG 플레이그라운드'를 공개했다. 모바일에서는 UGC 모드 '월드 오브 원더(World of Wonder)'에 글로벌 IP 기반 콘텐츠를 확대하고, UGC 수익화 기능도 도입했다. 이용자 참여를 높여 장기적으로 지속 가능한 프랜차이즈 기반을 구축한다는 구상이다.

4분기에는 게임 콘텐츠 다변화와 모바일 신흥 시장 공략, PUBG 브랜드 강화에 집중한다. 지난 11월부터 K팝 아티스트 아이브와 게임 안팎을 연계한 협업을 진행하고 있다. 신흥 시장을 겨냥한 저용량 버전 'BGMI 에어(BGMI Air)'는 오는 12월 10일 출시를 앞두고 사전 예약자 1400만명을 넘어섰다. 2027년 PUBG 출시 10주년을 기념해 역대 최대 규모의 콘텐츠 업데이트도 준비하고 있다.

글로벌 시장에서 성과를 내고 있는 신작 '서브노티카 2'도 성장 가능성을 이어가고 있다. 글로벌 누적 판매량 500만장을 돌파했으며, 스팀(Steam) 이용자 긍정 평가 비율은 91%를 유지하고 있다. 잔여 위시리스트도 445만건에 달해 추가 판매에 대한 기대감을 높이고 있다.

크래프톤은 연말 예정된 얼리 액세스 2.0 대규모 업데이트를 통해 게임 완성도를 끌어올리고 정식 출시에 집중할 계획이다. 게임 내외부에서 IP 확장 가능성도 함께 모색한다.

신규 프로젝트 개발도 이어간다. 지난 8월 게임스컴에서 처음 공개한 PUBG IP 기반 신작 'PUBG: DED.NET'은 서구권 콘솔 슈터 이용자를 주요 타깃으로 개발 중이다. 배틀그라운드 특유의 건플레이에 로그라이크 성장 요소를 결합한 것이 특징이다.

지난 10월 진행한 비공개 베타 테스트(CBT)를 통해 게임의 가능성을 확인했으며, 테스트 참가자들의 의견을 반영해 게임성을 개선하고 있다. 크래프톤은 이를 바탕으로 2027년 출시를 준비한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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