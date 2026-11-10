우다비의 이별, 표예진의 성장…‘사운드:트랙’ 기대 포인트는

KBS 드라마스페셜 2026 ‘사운드:트랙’이 오는 18일 첫 방송을 앞두고 두 작품의 관전 포인트를 공개했다.

‘사운드:트랙’은 누구나 한 번쯤 삶에서 마주한 노래를 소재로 사랑과 이별, 성장의 이야기를 그리는 단막극 시리즈다. 42년간 단막극의 전통을 이어 온 KBS가 올해는 노래 한 곡을 한 편의 드라마로 풀어내는 새로운 형식을 선보인다.

18일 방송되는 첫 작품 ‘봄 내음보다 너를’은 반려묘 하루를 떠나보낸 싱어송라이터 김나은(우다비)의 이야기다. 하루의 마지막 말을 듣기 위해 동물 언어 통역기를 판매한 잡화점을 찾아간 나은은 가수를 꿈꾸는 잡화점 주인(강애심)을 만난다. 카메라 판매점 아르바이트생 이준영(김현진)도 두 사람과 인연을 맺는다.

김영준 감독은 세상을 떠난 반려묘가 통역기에 메시지를 남겼다는 설정을 동화적인 연출로 풀어냈다. 나은의 자작곡과 강애심이 직접 부르는 동명의 노래도 주요 관전 포인트다. 김 감독은 “음악을 만들고 부르면서 상처를 치유해 가는 과정을 따뜻하게 보여주려고 노력했다”고 말했다.

우다비와 강애심이 참여한 OST는 방송 다음 날인 19일 정오 발매된다. 앨범에는 ‘Our days’, ‘여름밤에’, ‘여름밤에 Epilogue’ 등이 수록된다.

19일 방송되는 ‘연극이 끝난 후’는 시사 프로그램 PD 나혜미(표예진)가 뜻하지 않게 어린이 프로그램 ‘빙구와 뱅구’를 맡으면서 벌어지는 이야기다. 혜미는 작가 구준영(이기택), 새 뱅구 역의 기봉식(강홍석), 꼬마 우체부 역의 임민성(정한솔)과 함께 프로그램을 만들어 간다.

서로 다른 개성을 지닌 네 인물이 어린이 방송을 제작하는 과정에서 겪는 갈등과 성장을 유쾌하게 그린다. 특히 표예진과 이기택의 로맨스, 강홍석과 정한솔의 코믹 연기가 관전 포인트로 꼽힌다.

김한슬 감독은 표예진과 이기택의 호흡에 대해 “작품 내내 둘이 같이 있는 투 샷을 보기만 해도 기분이 좋았다”고 말했다. 성우진 작가 역시 “작품의 관전 포인트는 단연 배우들이 빚어내는 반짝이는 연기 앙상블이다”라며 기대를 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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