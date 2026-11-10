이지혜, 두 딸과 민속촌 귀신 체험 "찬반 논란 있지만..."

이지혜. 출처=유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 화면 캡처

가수 겸 방송인 이지혜가 두 딸들과 민속촌 귀신 체험에 나섰다.

9일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'는 '이지혜 딸 버릇 고치러 간 한국민속촌에서 오열한 이유는?(어둑시니, 귀신)'을 공개했다.

영상 속에는 남편, 두 딸과 함께 민속촌을 찾은 이지혜의 모습이 담겼다. 이날 이지혜는 "요즘 SNS에서 너무 핫하다. '어둠의 오은영'이라고 들어보셨느냐. 그냥 교육이 한 번에 된다"며 기대감을 드러냈다.

이어 최근 소셜미디어(SNS)상에서 큰 화제를 모은 귀신 캐릭터들을 언급한 뒤 "이미 핫해서 내가 검증하는 게 의미가 없긴 하지만 이게 훈육을 이렇게 하면 된다, 안 된다 찬반 논란이 좀 있다"며 "근데 저는 이게 굳이 트라우마까지는..."이라고 말했다.

이에 제작진이 "오늘 유치원에서 단체 관광도 왔더라"고 하자, 이지혜는 "엄마, 선생님 다 같은 마음이다. 말을 안 들을 때는 너희 한번 '맛 좀 봐라'(이런 마음)"이라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이후 이지혜는 귀신들을 보며 무서워하는 둘째 딸에게 "엄마가 귀신이랑 잘 얘기했다"며 "귀신이 잘 지켜보겠다고, 엘리가 목욕 잘 하고 숙제 잘 하면 다시는 안 올 거라 했다"고 달랬다.

특히 이지혜는 민속촌에서 만난 귀신 어둑시니에게는 "지금 제일 핫한데 민속촌에서 성과금 얘기는 없느냐"고 묻기도 했다. 어둑시니는 "알아서 잘 챙겨주실 거라고 생각한다"며 웃어보였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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