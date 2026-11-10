지방흡입 특화 365mc 마스코트 지방이, 캐릭터 어워즈 대상

지방흡입 특화 의료기관 365mc는 마스코트 ‘지방이’가 ‘2026 대한민국 캐릭터 어워즈’ 대표 캐릭터 부문 대상을 받았다고 10일 밝혔다.

2012년 첫선을 보인 지방이는 영화관 광고와 유튜브를 통해 비만 치료와 체형 관리 이야기를 전해왔다. 지방줄기세포를 소재로 한 ‘줄지’ 시리즈도 누적 조회수 4000만회를 기록했다.

올해로 2회째를 맞은 대한민국 캐릭터 어워즈는 지난달 27일 서울 프레스센터에서 열렸다. 올해는 지방이와 서울특별시의 ‘해치와 소울프렌즈’, 금호타이어의 ‘또로&로로&또리’ 등 총 30개 캐릭터가 수상했다.

2003년 개원한 365mc는 비만 치료와 지방흡입을 비롯한 체형 관리 분야에 집중해 왔다. 허벅지와 팔뚝, 복부 등 부위별 체형 고민을 친근하게 이야기할 수 있도록 2012년 선보인 캐릭터가 지방이다. 몸속 지방을 말랑하고 포동포동한 모습으로 표현하고 익살스러운 표정과 움직임을 더했다.

365mc가 집계한 지방이 관련 유튜브 콘텐츠의 누적 조회수는 3억회를 넘었다. 이 가운데 ‘지방이 네버다이~!’ 6탄은 약 4915만회를 기록했다. 지방줄기세포를 소재로 한 ‘줄지’ 시리즈는 캐릭터가 ‘노화 빌런’에 맞서는 이야기를 담았으며, 시리즈 전체 조회수는 4000만회에 이른다.

김남철 365mc 대표이사는 “지방이는 다소 어려울 수 있는 비만 치료와 체형 관리에 관한 정보를 친근하게 전달하며 대중과 소통하는 매개체”라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠 활동을 통해 지방이가 세계인과 소통하는 캐릭터로 자리매김할 수 있도록 하고, 이를 통해 365mc와 K-의료의 가치와 우수성을 널리 알리는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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