‘불꽃야구2’ 신재영 호투·니퍼트 복귀…시즌 13승 달성

불꽃 파이터즈가 군산상일고를 꺾고 시즌 13승을 달성했다.

지난 9일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘불꽃야구2’ 25화에서는 불꽃 파이터즈가 군산상일고를 상대로 9대 1 승리를 거두는 모습이 그려졌다.

이날 승리의 주역은 선발투수 신재영이었다. 경기 전 득녀 소식을 전한 신재영은 1회 초부터 상대 타선을 삼자범퇴로 처리하며 순조롭게 출발했다. 타선도 1회 말 정근우와 박용택의 안타로 만든 득점 기회에서 이대호가 적시타를 터뜨리며 선취점을 올렸다.

3회 말에는 타선이 폭발했다. 박용택과 이대호의 연속 몸에 맞는 공으로 만든 기회에서 정의윤이 1타점 적시타를 기록했다. 이어 정성훈의 2타점 적시타와 정훈의 2루타, 김재호의 적시타 등이 나오면서 점수 차를 6대 0까지 벌렸다.

신재영은 4회 초 백준기에게 1타점 2루타를 허용하며 첫 실점했지만 이후 다시 안정을 찾았다. 5회와 6회를 연속 삼자범퇴로 막아낸 그는 김성근 감독을 설득해 7회에도 마운드에 올랐고, 무실점으로 이닝을 마무리하며 7이닝 1실점 투구를 완성했다.

파이터즈는 5회 1점을 추가한 데 이어 6회 말 최수현과 이택근의 적시타로 2점을 더 뽑아 9대 1로 달아났다.

9회에는 부상에서 복귀한 니퍼트가 마운드에 올랐다. 니퍼트는 최고 시속 145㎞의 공을 던지며 세 타자를 범타와 삼진으로 처리해 1이닝 무실점으로 경기를 마쳤다.

이로써 시즌 13승을 기록한 불꽃 파이터즈는 남은 3경기에서 시즌 목표인 15승 달성에 도전한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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